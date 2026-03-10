Bad Wimpfen (ots) -- Grenzenloser Fahrspaß durch Aluminium-Leichtbau: Mit 7,6 Kilogramm ist das CRIVIT Kinderfahrrad "Light 20" eines der leichtesten 20-Zoll-Aluminium-Kinderräder auf dem Markt und garantiert so ein kindgerechtes Handling.- Hochwertige Markenkomponenten: Das 20-Zoll-Rad überzeugt mit verlässlicher Technik von SHIMANO und SCHWALBE sowie einem ergonomischen, mitwachsenden Design für maximalen Fahrspaß.- Premium-Qualität zum Top-Preis: Mit einem Preis von 249 Euro bzw. 199 Euro bei Nutzung der Lidl Plus-App wird die Familienkasse geschont.Früh übt sich, wer die Welt auf zwei Rädern erfahren will. Damit kleine Entdecker sicher und unbeschwert die Welt auf zwei Rädern erkunden können, präsentiert Lidl in Deutschland mit dem CRIVIT Kinderfahrrad Light 20" hierfür die beste Lösung. Mit einem Fokus auf kindgerechte Ergonomie und Leichtbau bietet der Lebensmitteleinzelhändler speziell für Kinder zwischen fünf und acht Jahren echte Premium-Qualität und das zum gewohnt attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für 249 Euro - bei Nutzung der Lidl Plus-App sogar für noch günstigere 199 Euro.Fahrvergnügen trifft LeichtbauEgal ob der Damm an der Nordsee, Radtouren im Harz oder Ausflüge ins Allgäu - insbesondere für kleine Rad-Fans zählt jedes Gramm für eine kindgerechte Nutzung. Mit einem Eigengewicht von nur 7,6 Kilogramm (ohne Anbauteile) ist das CRIVIT Kinderfahrrad Light 20" stolze 200 Gramm leichter als vergleichbare Premium-Modelle. Diese Reduktion sorgt für ein spürbar einfacheres Handling, müheloses Anfahren und maximale Kontrolle in jeder Kurve.Sicherheit und Komfort ohne KompromisseNeben dem Gewicht sorgt verbaute Markenqualität für ein unbeschwertes und sicheres Fahrerlebnis. Ausgestattet mit einer 7-Gang SHIMANO Tourney Schaltung und griffigen Reifen von SCHWALBE bietet das Kinderrad verlässliche Technik auf höchstem Niveau. Die kindgerechten, verstellbaren Bremsgriffe sind speziell für kleine Hände konzipiert, um jederzeit ein sicheres Greifen zu garantieren. Dank des höhenverstellbaren, neigbaren BMX-Lenkers, und der werkzeugfreien Sitzhöhenverstellung per Schnellspanner, lässt sich das Fahrrad jederzeit präzise auf die individuelle Körpergröße des Kindes (zwischen 115 und 130 Zentimeter) anpassen. Damit auch lange Fahrradtouren sich entspannt absolvieren lassen, verfügt das Kinderrad zudem über einen ergonomischen Kindersattel. Das Fahrrad wird zu 98 Prozent vormontiert geliefert - für einen komfortablen Start direkt aus dem Karton.Das CRIVIT Kinderfahrrad Light 20" ist ab dem 12. März in allen Lidl-Filialen sowie im Onlineshop erhältlich (solange der Vorrat reicht).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6232721