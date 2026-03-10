Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot der Deutschen Börse: Aktien aus Schwellenländern, aktiv verwalteter Misch-Dachfonds und ein Themen-ETF mit Fokus auf Dronen, so die Deutsche Börse AG.Der iShares MSCI EM Swap UCITS ETF (ISIN IE000Y7V5EW2/ WKN A41U0P) ermögliche ein Investment in die Aktienmärkte von 24 Schwellenländern. Anleger*innen könnten gezielt in Länder wie China, Indien, Taiwan, Südkorea und Brasilien investieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
