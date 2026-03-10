Das niederländische Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura hat hat mit Smackover Lithium eine verbindliche Abnahmevereinbarung über die Lieferung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität aus dem South West Arkansas Project unterzeichnet. Es geht um 8.000 Tonnen jährlich. Bei Smackover Lithium handelt es sich um ein Joint Venture zwischen dem kanadischen Unternehmen Standard Lithium und dem norwegischen Energiekonzern Equinor, das das für Traktionsbatterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
