Zur Weltpremiere hatte Porsche den Cayenne Electric und das Top-Modell Cayanne Turbo Electric vorgestellt. Jetzt schiebt der Hersteller mit dem Cayenne S Electric eine dritte Antriebsvariante nach - mit einem bis zu 490 kW starken Allradantrieb. Wie alle Cayenne-Modelle gibt es auch das neue Elektromodell ausschließlich mit Allradantrieb. Die sonst Porsche-typische Unterscheidung in Heck- und Allradantrieb mit den Namenszusätzen "S" und "4S" gibt
