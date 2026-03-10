© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press WireMichael Saylor treibt die Bitcoin-Akkumulation seines Unternehmens Strategy mit einem Rekordkauf voran und sorgt damit für Euphorie am Kryptomarkt.Der bekannte Bitcoin-Befürworter Michael Saylor hat einen neuen Rekord für tägliche Unternehmenskäufe gesetzt. Über sein Unternehmen Strategy wurden an einem einzigen Tag 1.360 Bitcoin erworben. Nach Angaben von Bitcoin Magazine handelt es sich um die bislang größte tägliche Akkumulation des Unternehmens. Bei einem Kaufpreis von rund 68.583 US-Dollar pro Bitcoin entspricht der Zukauf einem Wert von etwa 93 Millionen US-Dollar. Strategy Aktie steigt Der Markt reagierte deutlich positiv auf die Nachricht. Die Aktie von Strategy schloss zuletzt mit …Den vollständigen Artikel lesen
