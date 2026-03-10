Eine kommentierende Analyse von Ollie Beckett und Rory Stokes, Portfoliomanager, Janus Henderson Investors Corporate Governance ist der Motor für nachhaltige Performance, Anlegerschutz und strategische Agilität. Ihre Bedeutung ist insbesondere im europäischen Small-Cap-Segment hervorzuheben. Diese Unternehmen sind oft "Hidden Champions": hochwertige, innovative Firmen führend in spezialisierten Nischenmärkten. Dennoch sind die Governance-Standards im Small-Cap-Universum nach wie vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld