PARIS (dpa-AFX) - In der Diskussion um eine Freigabe von nationalen Ölreserven wegen des Iran-Kriegs will Frankreich weitere Gespräche mit Partnerländern führen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Roland Lescure. "Wir sind bereit." Das Ganze sei aber ein Prozess, noch liefen die Gespräche. Am Nachmittag sollen die Energieminister der G7-Länder zu einer Schalte zusammen kommen. Auch die Internationale Energieagentur IEA wird vertreten sein.

Bereits gestern hatten sich die G7-Finanzminister zusammengesetzt, um über das Thema zu beraten. Eine Entscheidung fiel dabei noch nicht. Lescure betonte, man sei bereit, alle notwendigen Mittel zu nutzen, um sicherzustellen, dass der Ölmarkt sich stabilisiere. Auch wolle man, dass der zuletzt stark gestiegene Preis an der Zapfsäule sinke.

Der französische Finanz- und Wirtschaftsressortchef versicherte aber auch: Weder in Frankreich noch in Europa noch in den USA gebe es die Gefahr von Ölknappheit. Ziel sei es, dass etwa in Asien, wo die Versorgungslage angespannt ist, durch mehr zirkulierendes Öl der Markt entlastet wird. Ihre strategischen Ölreserven geben Volkswirtschaften jeweils in Krisensituationen frei, um den Ölmarkt zu stabilisieren oder auf Versorgungsengpässe zu reagieren. Zu diesem Mittel wird selten gegriffen./rbo/DP/stw