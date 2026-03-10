Strategische Investition unterstützt das Bestreben von Nexpring Health, den Fortschritt im Bereich der Fruchtbarkeitsmedizin zu beschleunigen. Dabei stehen Kliniker, Embryologen und Kinderwunschkliniken im Mittelpunkt jeder Innovation, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können ihre Patientinnen.

Nexpring Health, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der assistierten Reproduktionstechnologie (ART), gab heute eine strategische Investition in May Health bekannt, ein Medizintechnikunternehmen, das Pionierarbeit in der Fruchtbarkeitsmedizin leistet, um einen neuen Behandlungsansatz für Frauen mit Polyzystischem Ovarsyndrom (PCOS) zu entwickeln. Nexpring Health beteiligt sich an der 10-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde von May Health (11,7 Mio. USD), zu der Investoren wie Sofinnova Partners, Trill Impact und Bpifrance zählen.

Die Investition unterstreicht das Engagement von Nexpring Health für bedeutsame Innovationen, die den Fortschritt in der Fruchtbarkeitsmedizin unterstützen und über Laborprodukte hinausgehen. So werden auch Innovationen unterstützt, die neu definieren, was für Patientinnen sowie die sie betreuenden Kliniker möglich ist.

Unterstützung des Durchbruchs, auf den PCOS-Patientinnen warten

PCOS ist die häufigste endokrine Erkrankung bei Frauen im gebärfähigen Alter und eine der Hauptursachen für Unfruchtbarkeit bei Frauen. Weltweit sind schätzungsweise 10 bis 13 aller Frauen davon betroffen.1,2 Frauen mit PCOS-bedingter Unfruchtbarkeit haben oft Probleme, schwanger zu werden, da der Eisprung unregelmäßig erfolgt oder ganz ausbleibt.3

Das Anavi-System von May Health ermöglicht einen einmaligen, ambulanten Eingriff zur Wiederherstellung des Eisprungs bei Frauen mit PCOS-bedingter Unfruchtbarkeit, die nicht auf Erstlinientherapien ansprechen, für diese kontraindiziert sind oder diese ablehnen. Das Anavi-System erhielt im Oktober 2025 die CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR). Derzeit bemüht sich May Health um die Marktzulassung durch die FDA im Rahmen seiner wegweisenden US-Zulassungsstudie (Investigational Device Exemption, IDE) REBALANCE.

Für Nexpring Health ist die Investition eng mit der eigenen Mission verbunden. Jeden Tag stehen die Teams von Nexpring Health Embryologen, Klinikern und Kinderwunschkliniken zur Seite und stellen ihnen die Tools, Technologien und Unterstützung bereit, die es ihnen ermöglichen, mit Zuversicht zu arbeiten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Patientinnen. Mit der Investition in May Health geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter, indem es eine Technologie unterstützt, die die verfügbaren Optionen für Fachkräfte der Reproduktionsmedizin und ihre Patientinnen deutlich erweitern könnte.

"Nexpring Health ist der Überzeugung, dass unsere Rolle als weltweit führender Anbieter von ART-Lösungen über die von uns entwickelten Produkte hinausgeht. Es geht darum, die Fruchtbarkeitsmedizin auf jede erdenkliche Weise voranzubringen für die Mediziner an vorderster Front, für die Embryologen, die unermüdlich im Labor arbeiten, und letztlich für die Patientinnen, deren Hoffnungen und Träume von diesem Fortschritt abhängen. May Health leistet genau die Arbeit, die Patientenergebnisse verändern, klinische Optionen erweitern und dieses Fachgebiet vorantreiben kann. Wir sind stolz darauf, an ihrer Seite zu stehen."

Wil Boren, Chief Executive Officer, Nexpring Health

"Viel zu lange gab es für Frauen mit PCOS-bedingter Unfruchtbarkeit zu wenige Optionen, um ihnen bei der Familiengründung zu helfen. Mit der weiteren Unterstützung unserer bestehenden Investoren machen wir bedeutende Fortschritte bei der Rekrutierung für die REBALANCE-Studie und bereiten die Markteinführung des Anavi-Systems in Europa und den Vereinigten Staaten vor. Wir freuen uns, Nexpring Health im Investorenkonsortium begrüßen zu dürfen, und schätzen die starke Übereinstimmung unserer Missionen."

Colby Holtshouse, President und CEO von May Health.

Über die REBALANCE-Studie

Die REBALANCE-Studie (NCT06206746) ist eine laufende prospektive, multizentrische, randomisierte kontrollierte Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Anavi-Systems zur Wiederherstellung des Eisprungs bei Frauen mit PCOS-bedingter Unfruchtbarkeit. Derzeit nehmen etwa 15 Kinderwunschzentren in den USA Teilnehmerinnen auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.mayhealth.com/rebalance-study.

Über Nexpring Health

Nexpring Health ist ein weltweit führender Anbieter von ART-Lösungen, der Branchenführer zu einer geballten Kraft vereint, die sich dem Fortschritt der Fruchtbarkeitsmedizin widmen. Mit dem Ziel, die Zukunft der ART neu zu definieren, bietet Nexpring Health umfassende Qualitätslösungen an, die Komplexität vereinfachen, Variabilität reduzieren und in jedem Zyklus konsistente, zuverlässige Ergebnisse erzielen sollen. Nexpring Health orientiert sich an den Grundpfeilern Service, Qualität, Vertrauen und Fortschritt, um sicherzustellen, dass Embryologen, Ärzte und Kinderwunschkliniken die innovativen Instrumente und Unterstützung erhalten, die sie benötigen denn jeder Embryo, jeder Eingriff und jeder Zyklus zählt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nexpringhealth.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn

Über May Health

May Health ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich neuen Behandlungsoptionen für Frauen mit Polyzystischem Ovarsyndrom (PCOS) widmet. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Anavi-Systems voran, das im Oktober 2025 die CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) erhielt und derzeit die REBALANCE-Zulassungsstudie (IDE) in den USA durchläuft. Zu den Investoren von May Health gehören Sofinnova Partners, Trill Impact, Bpifrance und Nexpring Health. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mayhealth.com.

Literaturhinweise:

Teede, H., et al. (2023). Recommendations from the 2023 international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Human Reproduction, 38(9), 1655-1679. https://doi.org/10.1093/humrep/dead156. Legro RS, Kunselman AR, Brzyski RG, et al. (2012). The Pregnancy in Polycystic Ovary Syndrome II (PPCOS II) trial: Rationale and design of a double-blind randomized trial of clomiphene citrate and letrozole for the treatment of infertility in women with polycystic ovary syndrome. Contemporary Clinical Trials. 33(3):470-481. https://doi.org/10.1016/j.cct.2011.12.005. Wang, K., Li, Y., Chen, Y. (2023). Androgen excess: a hallmark of polycystic ovary syndrome. Frontiers in Endocrinology, 14, Article 1273542. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1273542.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260310709690/de/

Contacts:

Medienkontakt

Natalie Lesieur Sr. Director, Marketing Nexpring Health Natalie.Lesieur@nexpringhealth.com