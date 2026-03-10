Mehr Gold, bessere Ausbeute - Goldprojekt macht deutliche Fortschritte

Anzeige / Werbung
Die Goldproduktion im Santa-Barbara-Projekt entwickelt sich zunehmend positiv. Das Unternehmen meldet für Februar die bisher beste Monatsleistung seit Beginn der aktuellen Produktionsphase. Gleichzeitig verbessern sich Erzgehalt, metallurgische Ausbeute und Effizienz der Aufbereitungsanlage. Nach Angaben des Managements deute diese Entwicklung darauf hin, dass der Betrieb in absehbarer Zeit einen positiven Cashflow erreichen könne.
Rekordproduktion im Februar
Nach Angaben des Unternehmens wurden im Februar rund 470 Gramm Gold produziert. Der durchschnittliche Goldgehalt des verarbeiteten Materials lag bei etwa 4 Gramm pro Tonne Gestein. Damit sei der Monat der bislang produktivste seit der Umstrukturierung der Abläufe am Santa-Barbara-Projekt gewesen. Das Management berichtet, dass sich die Produktion in den vergangenen drei Monaten kontinuierlich verbessert habe. Besonders auffällig sei, dass die Goldmenge pro verarbeiteter Tonne Gestein regelmäßig neue Höchstwerte erreicht habe.
