Infolge des Iran-Konflikts kam es zu Bewegungen an den Kapitalmärkten. Laut einem Zinsupdate des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp befinden sich die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen aktuell auf einem Zwischentief von rund 3,6%. Doch es zeichnen sich bereits wieder Aufwärtstendenzen ab. Zum Start in den Februar bewegten sich die Bauzinsen noch bei durchschnittlich 3,7%. Der Baufinanzierungsvermittler Interhyp hat nun ein aktuelles Zinsupdate veröffentlicht. Demnach markieren die Finanzierungszinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact