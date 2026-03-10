Straßburg (ots) -Themenabend: Gift, Gier und Gefahr: Ein globales VersagenAb 24. März online auf arte.tvAm Dienstag, 31. März ab 20.15 auf ARTEPFAS, Giftmüll, Umweltaktivisten im Visier: drei Krisen, ein globales Versagen. Gift in unserem Alltag - Die Plage der PFAS (https://presse.arte.tv/programme/121437-000-A/)enthüllt die unsichtbare Gefahr der "ewigen Chemikalien", die uns vergiften - während Konzerne weiter profitieren. Giftmüll: Grundwasser in Gefahr (https://presse.arte.tv/programme/123952-000-A/) zeigt, wie wir die Erde bis in den Untergrund verseuchen: mit Gift- und Atommüll und seit kurzem auch mit CO2-Verklappung. Der Preis des Öls (http://presse.arte.tv/programme/119515-000-A/) erzählt vom gefährlichen Kampf eines jungen Irakers gegen die Umweltzerstörung in seiner Heimat.Der Themenabend am 31. März im Überblick:Gift in unserem Alltag - Die Plage der PFAS20.15 | Ab 24. März auf arte.tvDokumentarfilm von Stenka Quillet und Quentin NoirfalisseARTE, Brotherfilms, Dancing Dog ProductionsFrankreich, Deutschland, Belgien 2026, 89 Min.ErstausstrahlungPFAS, die "Ewigkeitschemikalien", sind ein globales Umwelt- und Gesundheitsrisiko - doch die Industrie leugnet die Gefahr. Die Substanzen stecken in beschichteten Pfannen, Outdoor-Bekleidung und Feuerlöschschaum. Sie sind krebserregend, reichern sich in der Umwelt an und belasten den menschlichen Körper. Der Dokumentarfilm zeigt Betroffene und Aktivisten, die für ein Verbot kämpfen.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/121437-000-A/)Giftmüll: Grundwasser in Gefahr21.45 | Ab 31. März auf arte.tvDokumentarfilm von Ghislaine BuffardARTE/FFL, Seppia, Skill LabFrankreich, Luxemburg 2025, 87 Min.ErstausstrahlungLange galt der Untergrund als letzte unberührte Zone. Doch nun wird er zum Endlager für hochgiftige Chemikalien, Atommüll und CO2. Europaweit entstehen unterirdische Deponien - doch ihre Sicherheit ist fraglich. Die kaum beachteten Projekte bergen immense Risiken: für die Umwelt, die Demokratie und die Industrie. Wie lange lassen sich die Gefahren noch ignorieren?>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/123952-000-A/)Der Preis des ÖlsWie ein irakischer Umweltaktivist um seine Heimat kämpft23.15 | Ab 31. März auf arte.tvDokumentation von Daniel Etter und Emily GarthwaiteZDF/ARTE, Kobalt DocumentaryDeutschland 2024, 52 Min.ErstausstrahlungKhalid Bin Al Walid Omar hat im Irak einen gefährlichen Kampf gegen die massive Umweltverschmutzung durch nationale, europäische und internationale Ölmultis aufgenommen. Im ganzen Land steigen Atemwegserkrankungen, Krebserkrankungen und ungeklärte, plötzliche Todesfälle nahe der Ölfelder dramatisch an. Ein Phänomen, das Umweltschützer und Ärzte auf die Ausweitung der Förderquoten zurückführen.>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/119515-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6232791