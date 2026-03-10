Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1XDS6 | ISIN: FR0010667147 | Ticker-Symbol: 65C
Tradegate
10.03.26 | 11:36
14,960 Euro
-0,27 % -0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
CAC Mid 60
1-Jahres-Chart
COFACE SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COFACE SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,93014,95014:34
14,92014,96014:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COFACE
COFACE SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COFACE SA14,960-0,27 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.