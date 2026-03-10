Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton engagiert Jonas Fahnemann als Leiter des Fund Seller Business in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Dies gehe aus einer Mitteilung hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Demnach solle Fahnemann den Posten ab 1. April übernehmen und dann für die Leitung aller bankbezogenen Vertriebskanäle des Asset Managers mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien verantwortlich sein. Er werde an Sven Langenhan, Leiter Wholesale Deutschland, berichten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
