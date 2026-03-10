© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USANasdaq will Aktien auf die Blockchain bringen und rund um die Uhr handelbar machen. Gemeinsam mit Kraken entsteht ein System mit gleichen Rechten wie echte Aktien.Die US-Börse Nasdaq treibt ihre Pläne für tokenisierte Aktien voran, wie das Wall Street Journal berichtet. Der Börsenbetreiber kündigte eine Zusammenarbeit mit der Kryptobörse Kraken sowie mit Emittenten an. Ziel ist ein System, das Aktien und andere börsengehandelte Produkte als digitale Token auf der Blockchain abbildet. Der geplante Rahmen soll Anfang 2027 starten. Anleger sollen dabei dieselben Stimm- und Eigentumsrechte erhalten wie Investoren, die klassische Wertpapiere halten. Nasdaq will das Modell allen Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
