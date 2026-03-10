EQS-News: Precisely Software Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung

Das neue Angebot erweitert den Datenintegrationsdienst der Precisely Data Integrity Suite um Funktionen zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten (ETL). BURLINGTON, Massachusetts, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute eine neue OEM-Partnerschaft mit Matillion bekannt, der intelligenten Plattform für Datenintegration. Durch diese Partnerschaft wird die Precisely Data Integrity Suite um Cloud-native ETL-Funktionen erweitert. Das neue Angebot ermöglicht es Unternehmen, Daten innerhalb einer einzigen Suite interoperabler Services zu integrieren, zu transformieren und aufzubereiten, wodurch die Abhängigkeit von fragmentierten Tools und manuellen ETL-Prozessen entfällt. Die ETL-Funktionen von Matillion erweitern den Data Integration Service der Precisely Data Integrity Suite um skalierbare Datentransformation und automatisierte Datenpipelines und ergänzen damit die unternehmensgerechte Datenreplikation. Durch die Kombination der modernen, Cloud-nativen Transformationsplattform von Matillion mit der umfassenden Precisely Data Integrity Suite, die unter anderem Services für Datenqualität, Governance, Datenanreicherung und weitere Funktionen umfasst, können Unternehmen ihre Datenumgebungen schneller modernisieren und KI-fähige Daten bereitstellen, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen voranzutreiben. "KI-Ambitionen liefern nur dann einen messbaren ROI, wenn die dahinterstehenden Daten aktuell, skalierbar und verlässlich sind", sagte Ulf Viney, Executive Vice President of Engineering, Support & Operations bei Precisely. "Durch die direkte Einbettung von Cloud-nativen ETL-Funktionen in die Data Integrity Suite beseitigen wir fragmentierte Tool-Landschaften. Wir bieten Unternehmen eine einheitliche Grundlage, um ihre Daten zu integrieren, aufzubereiten und verlässlich nutzbar zu machen und so ihren Weg zu 'Agentic-Ready-Data' deutlich zu beschleunigen." Die Datentransformation bleibt einer der komplexesten und zeitaufwendigsten Schritte beim Aufbau von Datenpipelines. Unternehmen verwalten Daten über hochkomplexe Umgebungen hinweg, darunter On-Premises-Systeme, Cloud-Plattformen und SaaS-Anwendungen. Unterschiedliche Formate und Strukturen machen dabei eine umfangreiche Aufbereitung erforderlich, bevor die Daten produktiv genutzt werden können. "Während Unternehmen ihre Datenlandschaften für Analytics und KI modernisieren, wird die Vereinfachung von Datenintegrationsarchitekturen zur Priorität", sagte Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software Research, IDC. "Die Integration von Cloud-nativen ETL-Funktionen in ein umfassenderes Datenintegritäts-Framework spiegelt den Wandel hin zu einheitlicheren Datenplattformen wider, die die Komplexität reduzieren, Vertrauen in Daten erhöhen und KI-gestützte Anwendungsfälle besser unterstützen." Direkt in die Precisely Data Integrity Suite integriert, ermöglichen die ETL-Funktionalitäten von Matillion den Anwendern, Daten aus verschiedenen Quellen zu extrahieren, in nutzbare Formate zu transformieren und an die Systeme zu liefern, die geschäftskritische Prozesse unterstützen. Dadurch werden fragmentierte Datenpipelines und der operative Aufwand reduziert. "Matillion hilft Unternehmen dabei, schneller zu agieren, indem wir Transformations-Workflows vereinfachen und beschleunigen", sagt Tim O'Neil, Chief Revenue Officer bei Matillion. "Unterstützt durch die integrierte Cloud-native Transformationstechnologie von Matillion kombiniert Precisely moderne Pipeline-Ausführung mit Datenintegrität auf Enterprise-Niveau. Dies ermöglicht es Kunden, skalierbare Pipelines effizienter aufzubauen und einen größeren Wert aus ihren Daten zu ziehen." Die Matillion-gestützte ETL-Funktionalität fördert Modernisierungsvorhaben durch: Low-Code, Cloud-native ETL/ELT für eine schnelle Entwicklung von Datenpipelines

Skalierbare Datentransformation über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg

Schnellere Erkenntnisse für Analysen und Reporting

Vertrauenswürdige Datengrundlagen für KI und fundierte Entscheidungsfindung

Reduzierte Komplexität durch vereinheitlichte Integrations-Workflows Durch die Integration von ETL in die anwenderfreundliche Benutzeroberfläche der Data Integrity Suite - zusammen mit weiteren Services wie Data Quality, Data Governance, Data Enrichment und Spatial Analytics - bieten Precisely und Matillion Unternehmen einen optimierten Ansatz, um ihre Infrastruktur zu modernisieren, Analysen zu operationalisieren und den Weg für KI-gestützte Innovationen zu ebnen. ETL unterstützt von Matillion ist ab sofort als Teil des Data Integration Service der Precisely Data Integrity Suite verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.precisely.com/matillion. Über Matillion Matillion ist die intelligente Datenintegrationsplattform , die Datenteams in die Lage versetzt, Pipelines für KI und Analytics schneller und skalierbar zu erstellen sowie zu verwalten. Matillion ermöglicht es Datenteams und Experten, das volle Potenzial ihrer Daten, der Cloud und von KI auszuschöpfen. So entstehen wertvolle Data Assets, die über eine Vielzahl von Anwendungen hinweg genutzt werden können - von klassischen Analysen bis hin zu komplexen KI-Anwendungsfällen. Die vereinheitlichte, KI-gestützte Datenintegrationsplattform ermöglicht es Datenteams, weniger Zeit mit manueller, repetitiver und mühsamer Data-Engineering-Arbeit zu verbringen und stattdessen mehr Fokus auf die Wertschöpfung für das Unternehmen zu legen. Durch das Eliminieren von Reibungsverlusten in den Integrations-Workflows befähigt die Plattform Teams dazu, ihre Produktivität massiv zu steigern. Tausende Unternehmen - darunter Cisco , die London Stock Exchange Group , EDF und Slack - vertrauen auf Matillion für eine Vielzahl von Anwendungsfällen: von Insights und Operational Analytics bis hin zu Data Science, Machine Learning und KI. Über Precisely Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, vereint Software, Daten und Beratungsdienstleistungen zur Datenstrategie. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es Unternehmen, auf Agentic-Ready-Daten umzusteigen, die höchste Datenqualität, die für KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen auf Unternehmensebene integriert, verwaltet und angereichert wird. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen Precisely, um einige der komplexesten, am stärksten regulierten und geschäftskritischsten Datenumgebungen der Welt zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2026 Precisely Software Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an den Informationen vor. Die Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder die Erstellung abgeleiteter Werke ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5854576/Precisely_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-und-matillion-schlieWen-partnerschaft-zur-beschleunigung-von-datenmodernisierung-und-agentic-ai-readiness-302708699.html



