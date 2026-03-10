Die Angst vor der KI-Blase an der Börse ist groß, doch laut den Experten der Citibank sind diese 4 Aktien jetzt echte Gewinner der Technologie und dürften aller Unkenrufe zum Trotz steigen. Die wahren Gewinner von Künstlicher Intelligenz zu identifizieren, wird angesichts der Vielzahl an Anbietern und der Angst vor einer KI-Blase immer schwieriger. Die Analysten der Citibank sind sich allerdings sicher, in 4 Halbleiter-Unternehmen die wahren Top-Picks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE