Vaduz (ots) -Das Statistische Jahrbuch des Fürstentums Liechtenstein erscheint seit 1977 jährlich und bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten statistischen Kennzahlen des Landes. Mit der Einführung des Statistikportals im Jahr 2022 wurde die Veröffentlichung statistischer Daten vollständig digitalisiert. Dadurch stehen alle aktuellen sowie archivierten Daten jederzeit online, interaktiv und kostenlos zur Verfügung.Nach rund 50 Jahren ist das am 6. März 2026 publizierte Jahrbuch dieses Jahr zum letzten Mal als gedruckte Ausgabe erschienen. Ab 2027 werden sämtliche bisher exklusiv im Jahrbuch enthaltenen Daten elektronisch und kostenlos über das Statistikportal bzw. das eTabPortal bereitgestellt. Dies begründet sich in einer stark gesunkenen Nachfrage nach gedruckten Exemplaren des Jahrbuchs. Gleichzeitig verursacht die Produktion der 250 jährlich gedruckten Exemplare einen erheblichen Arbeits- und Kostenaufwand. Das Amt für Statistik steht für Fragen zu einzelnen Statistiken oder zur Nutzung des Statistikportals unterstützend zur Verfügung.Da das Statistische Jahrbuch bisher in Art. 14 der Statistikverordnung als Publikation des Amtes für Statistik genannt ist, ist eine Anpassung der Verordnung erforderlich. Die Regierung hat diese Anpassung der Statistikverordnung am 10. März 2026 genehmigt.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37Eve.Beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938869