Frankfurt am Main/Chicago (ots) -Die DQS wurde vom US-amerikanischen ANSI National Accreditation Board (ANAB) akkreditiert, um Zertifizierungsdienstleistungen für ISO/IEC 42001, die internationale Norm für Managementsysteme für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence Management System, AIMS), anzubieten.Mit dieser Akkreditierung ist die DQS (https://www.dqsglobal.com/de/) berechtigt, ISO/IEC 42001-Zertifikate unter der ANAB-Akkreditierung gemäß den Anforderungen der ISO/IEC 17021 für Zertifizierungsstellen von Managementsystemen auszustellen. Die Akkreditierung erweitert das Portfolio der DQS an akkreditierten Managementsystemzertifizierungen im Bereich Informationssicherheit und neue Technologien und unterstreicht damit ihr frühzeitiges Engagement für die ISO/IEC 42001 seit deren erstmaliger Veröffentlichung.KI: Compliance-Verpflichtungen erfüllenISO/IEC 42001 (https://www.dqsglobal.com/de/zertifizieren/iso-42001-zertifizierung) ist die erste international anerkannte Managementsystemnorm, die speziell für künstliche Intelligenz entwickelt wurde. Sie definiert Anforderungen an die Einrichtung, Implementierung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines KI-Managementsystems.Die Akkreditierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz weltweit weiterentwickeln. Der EU-AI-Act, der 2024 in Kraft getreten ist, führt stufenweise Compliance-Verpflichtungen für Organisationen ein, die KI-Systeme entwickeln oder einsetzen. Vergleichbare Regulierungsinitiativen werden auch in anderen globalen Regionen diskutiert oder sind bereits umgesetzt."ISO/IEC 42001 bietet Organisationen einen klaren Rahmen für eine strukturierte KI-Governance. Mit der ANAB-Akkreditierung können wir nun Zertifizierungen nach international anerkannten Anforderungen anbieten und Unternehmen bei der Umsetzung eines verantwortungsvollen KI-Managements unterstützen", sagte Christian Gerling, Leiter des globalen Geschäftsbereichs "Information & Data Security" (IDS) bei der DQS.Internationale Anerkennung durch ANABDie ANAB-Akkreditierung bestätigt, dass die DQS ihr Zertifizierungsprogramm nach ISO/IEC 42001 auf der Grundlage definierter Akkreditierungskriterien für Kompetenz, Unparteilichkeit und konsistente Auditierungspraktiken durchführt.ANAB ist eine in den USA ansässige Akkreditierungsstelle und Mitglied des International Accreditation Forum (IAF). Zertifikate, die unter der ANAB-Akkreditierung ausgestellt werden, sind im multilateralen Anerkennungsrahmen des IAF international anerkannt.Für Organisationen bietet die akkreditierte Zertifizierung eine unabhängige Überprüfung durch Dritte, dass ihr KI-Managementsystem den Anforderungen der ISO/IEC 42001 entspricht.ISO/IEC 42001 im regulatorischen KontextISO/IEC 42001 bietet einen strukturierten Rahmen für die Behandlung von Governance, Risikomanagement und operativen Kontrollen im Zusammenhang mit KI-Systemen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.Die Norm enthält Anforderungen für:- Risikoidentifizierung und -bewertung- Mechanismen zur menschlichen Überwachung- Daten-Governance und Qualitätsmanagement- Überwachung und kontinuierliche VerbesserungAufbauend auf der harmonisierten Struktur der ISO-Managementsystemnormen (Harmonized Structure) kann ISO/IEC 42001 in bestehende Managementsysteme wie ISO/IEC 27001 (https://www.dqsglobal.com/de/zertifizieren/iso-27001-zertifizierung) integriert werden.Im Kontext regulatorischer Entwicklungen wie dem EU-AI-Act bietet die Norm einen Managementsystemansatz zur Umsetzung dokumentierter Prozesse, Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen, die für die KI-Governance relevant sind.Die DQS (https://www.dqsglobal.com/de/) stützt sich bei der Durchführung von ISO/IEC 42001-Audits auf ihre Erfahrung in der Zertifizierung von Informationssicherheits- und Datenschutzstandards, darunter ISO/IEC 27001 und TISAX (https://www.dqsglobal.com/de/zertifizieren/tisax-zertifizierung). Als global tätige Zertifizierungsstelle mit klarem Fokus auf Managementsysteme verbindet die DQS Branchenexpertise, methodische Präzision und eine vorausschauende Betrachtung, wie Zertifizierungen zur langfristigen Resilienz von Unternehmen beitragen können.Pressekontakt:Johannes WeberGlobal Communications & Brand ManagerDQS Holding GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-270E-Mail: johannes.weber@dqs.dehttps://www.dqsglobal.com/de/Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/6232848