Achim (ots) -Markenqualität, Bestpreise und echter Kundenservice unter einem DachWer eine große PV-Anlage kaufen möchte, steht oft vor dem gleichen Problem: entweder überteuerte Installateursangebote oder ein anonymer Online-Shop ohne Orientierung. solarmarkt24.de löst genau das - mit kuratierten Markenprodukten, tagesaktuellen Bestpreisen und einem Beratungsteam, das wirklich antwortet.Was Sie auf solarmarkt24.de erwartetDie Kleines Kraftwerk DE GmbH - bekannt als führender Anbieter von Premium-Balkonkraftwerken mit statisch geprüften Halterungen Made in Germany - eröffnet mit solarmarkt24.de einen neuen Online-Shop für große Photovoltaikanlagen. Das Konzept ist denkbar klar: Wer bereits ein Balkonkraftwerk betreibt und mehr Solarstrom möchte - oder wer direkt mit einer vollwertigen PV-Anlage einsteigen will - findet hier alles, was er braucht: die besten Marken, faire Preise und kompetente Beratung auf Augenhöhe.Der Name solarmarkt24 steht für maximale Flexibilität: Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, können Interessierte ihren Einkauf planen, vergleichen und bestellen - ganz ohne Zeitdruck, ganz nach eigenem Tempo. Gerade für DIY-Projekte, bei denen man abends nach der Arbeit recherchiert und entscheidet, ist das ein echter Mehrwert.Top-Marken, die Sie kennen - zu Preisen, die überzeugensolarmarkt24.de setzt auf Markenhersteller, denen Sie vertrauen können. Zum Launch ist unter anderem Anker Solix mit dem Komplettsystem X1 verfügbar - eine der aktuell gefragtesten All-in-one-Lösungen für Eigenheim-PV, die Speicher, Wechselrichter und Energiemanagement elegant kombiniert. Daneben finden Sie im Shop:- Hochleistungs-Solarmodule: Mono- und bifaziale Module führender Hersteller für maximalen Ertrag auf jeder Dachfläche.- Wechselrichter & Mikrowechselrichter: Die richtigen Geräte für jede Anlagengröße - vom Einsteigermodell bis zur professionellen String-Lösung.- Batteriespeicher: Speichern Sie überschüssigen Strom und erhöhen Sie Ihre Autarkie - mit Systemen, die wirklich zur Anlage passen.- Montagesysteme & Zubehör: Alles für die sichere Installation: Kabelmanagement, Schutzkomponenten und Befestigungslösungen.- Smart Monitoring: Behalten Sie Ihre Anlage jederzeit im Blick - per App, übersichtlich und in Echtzeit.Vom Balkonkraftwerk zur vollen PV-Anlage - Ihr Upgrade-WegViele Kunden von Kleines Kraftwerk kennen den Einstieg: Ein Balkonkraftwerk, die ersten selbst erzeugten Kilowattstunden - und dann der Wunsch nach mehr. Genau für diesen Moment wurde solarmarkt24.de entwickelt. Der Shop bietet eine klare Upgrade-Strecke: von der ersten Balkonanlage über Erweiterungsmodule bis hin zur vollwertigen Dach-PV mit Speicher und intelligentem Energiemanagement.Der Markt für DIY-Photovoltaik wächst rasant - und das aus gutem Grund: Wer seine Anlage selbst plant und installiert, spart erheblich gegenüber einem Komplettangebot vom Fachbetrieb. solarmarkt24.de gibt Ihnen dafür das nötige Rüstzeug: übersichtliche Produktkategorien, Kompatibilitätsinfos und ein Beratungsteam, das auch bei komplexen Fragen weiterhilft.Qualität, die Sie spüren - ein Versprechen, das hältKleines Kraftwerk hat nicht ohne Grund den besten Ruf bei seinen Kunden: Das Unternehmen steht seit Jahren für statisch geprüfte Montagesysteme, Made in Germany und erfüllt für seine Halterungen als eines der ersten Unternehmen seiner Klasse die neue VDE-Norm vollständig. Das bedeutet für Sie als Kunde: Sie kaufen bei einem Anbieter, der Qualität nicht als Marketingversprechen behandelt, sondern technisch beweist.Diesen Qualitätsanspruch überträgt Kleines Kraftwerk konsequent auf solarmarkt24.de: Jedes Produkt im Shop wird sorgfältig ausgewählt. Kein überflutetes Sortiment ohne Orientierung - sondern kuratierte Produkte, bei denen Qualität und Preis-Leistung stimmen."Unsere Kunden möchten eigenständig gute Entscheidungen treffen - ohne Abhängigkeit von intransparenten Angeboten. solarmarkt24.de gibt ihnen genau das: die besten Komponenten führender Marken, faire Preise, die jeden Tag stimmen, und einen Kundenservice, der da ist, wenn man ihn braucht. Das ist kein anonymer Shop - das ist ein Partner für Ihre Energiestrategie."- Sebastian Hirt, Co-Founder, Kleines Kraftwerk DE GmbHDas bekommen Sie bei solarmarkt24.de- Tagesaktuelle Bestpreise: Die Preise werden täglich optimiert - damit Sie nie zu viel bezahlen, egal wann Sie kaufen.- Echter Kundenservice: Ein in Deutschland ansässiges Beratungsteam mit echtem PV-Know-how begleitet Sie von der ersten Frage bis zur fertigen Anlage. Per Telefon, E-Mail oder Chat - persönlich, schnell, kompetent.- Premium-Sortiment ohne Kompromisse: Nur Marken, die halten, was sie versprechen. Produkte, hinter denen wir stehen.- Ihr Upgrade-Weg von der Balkon-PV zur Dachanlage: Ob erster Schritt oder großer Ausbau - solarmarkt24.de wächst mit Ihren Ambitionen.- Attraktive B2B-Konditionen: Installateure, Handwerksbetriebe und gewerbliche Abnehmer erhalten Sonderpreise, schnelle Lieferung und einen dedizierten Ansprechpartner.Jetzt entdecken: solarmarkt24.dePressekontakt:Marion HelmesPR & KommunikationMobil: +49 - 178 180 58 70Mail: marion.helmes@kleineskraftwerk.deOriginal-Content von: Kleines Kraftwerk DE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175850/6232854