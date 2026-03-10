Welchen Effekt die Farbe des Konzertsaals auf die Zuhörer:innen hat, untersuchte ein Team der TU Berlin. Das Ergebnis hat ganz pragmatische Auswirkungen auf das Design. Ein Konzert ist immer ein besonderes Erlebnis: Die Nähe zu den Künstler:innen auf der Bühne, das Licht, vielleicht sogar Videoanimationen und natürlich der Klang - das spricht alle unsere Sinne an. Doch wie genau lässt sich die Akustik mit vergleichsweise einfachen Mitteln verbessern? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n