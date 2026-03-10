© Foto: David Chang/EPA/dpaDer KI-Boom sorgt für volle Auftragsbücher bei TSMC. Doch steigende Speicherpreise belasten Smartphones und PCs. Die Umsätze des Chipriesen wachsen zwar kräftig - bleiben aber leicht hinter den Erwartungen der Analysten Der taiwanische Halbleiterriese Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) profitiert weiterhin massiv vom globalen Ausbau der KI-Infrastruktur. Dennoch zeigt sich im laufenden Jahr eine kleine Lücke zwischen Realität und den sehr hohen Erwartungen der Analysten. In den ersten beiden Monaten 2026 stiegen die Umsätze des wichtigsten Auftragsfertigers für Apple um rund 30 Prozent. Das ist ein kräftiger Zuwachs - liegt jedoch leicht unter dem Wachstum von 33 Prozent, das …Den vollständigen Artikel lesen
