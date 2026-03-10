Der Stablecoin-Emittent Circle sorgt an der Börse für Aufsehen. Nach einer Kaufempfehlung durch das Analysehaus Bernstein zogen die Papiere am Dienstag vorbörslich an. Der Grund: Analysten sehen in dem Unternehmen den zentralen Akteur für die nächste Generation des digitalen Zahlungsverkehrs.Die Analysten begründen ihren Optimismus mit einer fundamentalen Entkoppelung. Während der breite Kryptomarkt oft extremen Schwankungen unterliegt, erweist sich die Akzeptanz von Stablecoins als resilient. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
