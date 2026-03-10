DJ Hochtief baut für 900 Millionen Euro Bahnschnellstrecke in Schweden

DOW JONES--Hochtief hat den Zuschlag für den Bau eines etwa 26 Kilometer langen Teilstücks der geplanten Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke Ostlänken bekommen, die südwestlich von Stockholm beginnt und bis nach Linköping führen soll.

Das Projekt OL31 Vagnhärad umfasst Planung und Bau mehrerer Tunnel und Großbrücken sowie einer Bahnstation und hat ein Gesamtvolumen von voraussichtlich bis zu rund 900 Millionen Euro (9,5 Milliarden schwedische Kronen), wie der deutsche Baukonzern in Essen mitteilte. Die Bauphase laufe bis 2034.

