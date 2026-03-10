BYD will hoch hinaus - und zwar auf das Asphaltpflaster der globalen Rennserien. Wie aus gut informierten Kreisen bekannt wurde, prüft der chinesische Elektroautoriese derzeit verschiedene Optionen für den Einstieg in den professionellen Motorsport. Ziel des Vorhabens ist es, die Marke BYD weltweit als technologisch führend zu positionieren.Das Spektrum der Möglichkeiten ist breit. Im Fokus steht unter anderem die World Endurance Championship (WEC), zu der auch das legendäre 24-Stunden-Rennen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär