FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOEASY LTD 1ES CA3803551074
AB/FROM ONWARDS 10.03.2026 14:30 CET
