Erste Bohrergebnisse: PTX Metals - Über 213 Meter Vererzung - Bohrung endet in 0,97% Kupferäquivalent!

PTX Metals (WKN A403Z4) trifft im W2-Projekt 213,85 m Mineralisierung: Bohrloch W225-13 endet in Vererzung mit 0,97% CuEq über 15,80 m (inkl. 3,24% CuEq/0,75 m) - CA1-Zone wächst weiter nach Norden.

Auf dem im Norden der kanadischen Provinz Ontario gelegenen W2-Projekt hat PTX Metals Inc. (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) in der ersten Bohrphase hervorragende Ergebnisse erzielt. Es gelang, die bislang bekannte Mineralisierung signifikant zu erweitern und mehrere Vererzungngsabschnitte über insgesamt bis zu 213 Meter nachzuweisen.

Das W2-Projekt wird von PTX Metals vorrangig auf die Elemente Nickel, Platin, Palladium und Gold exploriert. Vermeldet wurden die Ergebnisse der ersten Phase des aktuellen Bohrprogramms, das eine Gesamtlänge von 5.000 Meter hatte. Die vorgelegten Ergebnisse bestätigen nicht nur die Präsenz bedeutender Mineralisierungen, sondern erweitern auch den bekannten Fußabdruck des Systems erheblich.

Im Mittelpunkt steht das Bohrloch W225-13, das auf die sogenannte CA1-Zone abzielte. Sie stellt die bislang am besten erkundete Struktur am westlichen Ende des acht Kilometer langen mineralisierten Horizonts innerhalb des Central-Target-Gebiets dar. Das Bohrloch wurde bis in eine Tiefe von 405,80 Metern abgeteuft und durchschnitt insgesamt 213,85 kombinierte Meter Mineralisierung.

Das von PTX Metals entdeckte System könnte sich zur Tiefe hin weiter fortsetzen

Besonders bemerkenswert ist, dass das Bohrloch am unteren Ende in der Mineralisierung endete. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das System in der Tiefe weiter fortbesteht. Der letzte Abschnitt von 390,00 bis 405,80 Metern ergab 15,80 Meter mit 0,97% Kupferäquivalent (CuEq), darunter ein hochgradiger Intervall von 3,24% CuEq über 0,75 Meter. Innerhalb dieses Endabschnitts wurde zwischen 393 und 400 Metern ein Intervall von 7,00 Metern mit 0,90% Cu, 0,22% Ni und 0,48 g/t der drei Edelmetalle Gold, Platin und Palladium (3E) identifiziert, was einem Gesamtkupferäquivalent von 1,38% entspricht.

In den flacheren Bereichen lieferte das Bohrloch zwei breitere Abschnitte: Zunächst 107,15 Meter mit 0,28% Kupferäquivalent in einer Bohrtiefe von 173,00 bis 280,15 Meter und später zwischen 311,00 und 379,30 Meter einen 68,30 Meter langen Abschnitt mit 0,46% Kupferäquivalent. Besonders erfreulich ist, dass beide Intervalle eine konsistente Gradverteilung, mit mehreren individuellen Hochgradzonen aufweisen, darunter 4,00 Meter mit 1,04% Kupfer und 1,45% Kupferäquivalent sowie 4,75 Meter mit 0,53% Kupfer und 0,83% Kupferäquivalent.

Das geologische Modell wird eindrucksvoll bestätigt

Sehr erfreulich für PTX ist, dass die Ergebnisse aus W225-13 gut mit dem vorherigen Bohrloch W225-10 korrelieren. W225-10 hatte im März 2025 über 235 Meter ebenfalls eine oberflächennahe Mineralisierung durchschnitten. Die CA1-Zone umfasst nun einen Block von rund einem Kilometer in Breite und 1,2 Kilometer Länge. Die starke Übereinstimmung mit den geophysikalischen Daten, insbesondere mit den magnetischen und elektromagnetischen Anomalien aus der 3D-Inversion vom November 2025 gibt dem Unternehmen Zuversicht für die nächsten Schritte.

Bei der Entwicklung des W2-Projekts verfolgt PTX Metals eine schrittweise Explorationsstrategie: Nach den nördlichen Step-out-Bohrungen folgen nun im gut definierten Zentrum zusätzliche Infill-Bohrungen zur Bestätigung der erkannten Struktur. Zusätzlich sind weitere Step-out-Bohrungen in südlicher Richtung geplant. Hier sind die geophysikalischen Signaturen besonders ausgeprägt. Das neue geologische Modell soll zudem eine gezieltere Ansprache hochgradiger Zonen ermöglichen.

Insgesamt wird das angepasste neue Explorationsmodell durch die neuen Ergebnisse eindrucksvoll bestätigt. Schon die in der ersten Hälfte des Jahres 2025 durchgeführten Arbeiten haben das Potenzial der Liegenschaft hervorgehoben. Nur ergänzt die neu erkannte Erweiterung der Mineralisierung in der CA1-Zone nach Norden dieses Potential erheblich. 200 Meter anhaltende Mineralisierung, die in einer Zone mit 0,90% Kupfer über 7,00 Meter enden, sprechen an dieser Stelle eine eindrucksvolle Sprache und bestätigen das angewandte geologische Modell.

Der Norden Ontarios wird als Quelle für strategische Rohstoffe zunehmend entdeckt

PTX Metals kommt an dieser Stelle zugute, dass der Norden Ontarios derzeit eine wachsende politische und wirtschaftliche Aufmerksamkeit für kritische Mineralien erfährt. Kupfer, Nickel und Platingruppenelemente werden hier gefunden. Sie gelten als Schlüsselrohstoffe für Energiewende und Elektromobilität sowie für die Verteidigungstechnologie. Das W2-Projekt, mit seinen acht Kilometern mineralisierten Horizonts und drei definierten Zonen hat gute Chancen, in diesem Umfeld zukünftig eine strategische Rolle spielen.

Für das zweite Quartal 2026 erwartet das Unternehmen weitere Bohrergebnisse, die Fertigstellung einer Studie zur mineralogischen Interpretation des Systems sowie erste Ergebnisse zur metallurgischen Aufbereitung aus dem SGS-Lakefield-Labor. Zusätzlich wurde ein spezialisierter Metallurge engagiert, um die laufenden Projektaktivitäten zu unterstützen. Investoren und Beobachter dürften die nächsten Bohr- und Quartalsberichte deshalb mit besonderem Interesse erwarten.

