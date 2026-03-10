Die abgestuften Nikotinstärken 20 mg, 10 mg und 0 mg von ELFBAR schaffen für erwachsene Raucher in Deutschland ein nachvollziehbares Modell für die Rauchentwöhnung.

In Deutschland schätzen Nutzer vor allem klare Strukturen und nachvollziehbare Lösungen. Mit dem ELFA Pod System verfolgt ELFBAR Deutschland deshalb einen Ansatz der "systematischen Reduktion".

Die Formel der Freiheit: 20 10 0 mg Nikotinstärke

Das Team hinter ELFBAR betrachtet das 3-Stufen-System nicht als statisches Produkt, sondern als einen flexiblen Prozess für den Nikotinausstieg. Für viele erwachsene Raucher ist ein abrupter Verzicht die größte Hürde der schrittweise Ansatz soll genau hier ansetzen.

Die drei Nikotinstufen bilden eine klare, leicht verständliche Struktur:

Der Umstieg (20 mg/ml): Die gewohnte Stärke hilft, das Verlangen zuverlässig zu stillen und den Wechsel von der Tabakzigarette zu erleichtern.

Die gewohnte Stärke hilft, das Verlangen zuverlässig zu stillen und den Wechsel von der Tabakzigarette zu erleichtern. Die Reduktion (10 mg/ml): Eine bewusst niedrigere Nikotindosis, die den Konsum reduziert, ohne das vertraute Nutzungsritual zu unterbrechen.

Eine bewusst niedrigere Nikotindosis, die den Konsum reduziert, ohne das vertraute Nutzungsritual zu unterbrechen. Das Ziel (0 mg/ml): Die haptische Gewohnheit bleibt erhalten allerdings ohne jeglichen Nikotingehalt.

"Wir betrachten Nikotinreduktion als eine wichtige Aufgabe", erklärt das Produktteam. "Indem wir die Pods in diesen drei exakten Stufen anbieten, geben wir dem Nutzer die Kontrolle zurück. Das Gerät bleibt dasselbe, aber die physiologische Wirkung verändert sich nach dem eigenen Zeitplan des Nutzers."

Ein Gerät, das bleibt

Um diesen oft schwierigen Weg der Entwöhnung zu unterstützen, setzt ELFBAR auf haptische Beständigkeit. Das ELFA-Master dient dabei als verlässlicher Begleiter.

Im Gegensatz zu kurzlebigen Einwegprodukten strahlt das wiederaufladbare System Wertigkeit aus. Mit Varianten aus hochwertiger Zinklegierung und einer präzise gehämmerten Oberfläche (bei der Stein-Edition) bietet das Gerät eine Schwere und Textur, die "erdet". Diese Beständigkeit ist psychologisch wichtig: Sie vermittelt dem Nutzer, dass er nicht ständig das Produkt wechseln muss, sondern ein Gerät besitzt, das ihn zuverlässig durch alle Phasen begleitet. Das schafft Sicherheit und unterstützt eine ernsthafte, langfristige Entwöhnung.

Ein System für selbstbestimmte Entscheidungen

Mit der Einführung der 20-10-0-mg-Stufen macht ELFBAR deutlich, worum es geht: Nutzer sollen ihren Nikotinkonsum selbst steuern können, ohne Druck und ohne bevormundende Vorgaben.

Verfügbarkeit

Das ELFA Pod System sowie die Pods und Liquids in den Stärken 20mg, 10mg und 0mg sind über elfbar.de und im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Über ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier im Bereich der Vaping-Technologie. Durch die Kombination aus technologischer Innovation, strengen Jugendschutzrichtlinien und einem Fokus auf nachhaltiges Produktdesign bietet das Unternehmen bessere Alternativen für erwachsene Raucher.

