Die Österreichische Post schiebt zusammen mit zwei Akteuren aus dem niederösterreichischen Energiesektor einen Pilottest zum bidirektionalen Laden an. Dazu zapfen fünf E-Transporter der Marke Maxus an V2G-fähigen Wallboxen Strom und speisen die Energie aus ihren Batterien bei Bedarf zurück ins Netz. Die Österreichische Post erprobt zusammen mit der EVN AG und dem Verteilnetzbetreiber Netz Niederösterreich das sogenannte V2G-Laden in der Praxis.
