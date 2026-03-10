Ölpreis-Schock, schwache US-Arbeitsmarktdaten und neue Spannungen im Nahen Osten - eigentlich kein Umfeld für steigende Kurse. Doch während die großen US-Indizes zuletzt korrigieren, passiert im Kryptomarkt etwas anderes: Bei Bitcoin und einigen Altcoins häufen sich wieder die grünen Kerzen. Der Markt wirkt stabiler - und viele fragen sich, ob gerade der Boden entsteht.Steht Bitcoin vor einer Relief Rally? Müssen Fed und US-Regierung bald mit Liquidität und Stimulus nachhelfen? Und warum könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
