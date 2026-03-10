Die Aktien europäischer Banken versuchen sich am Dienstag nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage zu stabilisieren. Auch die Deutsche Bank kann sich erholen: Das Papier legt am Vormittag um gut drei Prozent zu und zählt damit zu den stärkeren Werten im europäischen Bankensektor.Der Abverkauf der Bank-Aktien legt am Dienstag eine Pause ein. Rückenwind erhält die Aktie von der Analystenseite. Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einstufung für die Deutsche Bank mit "Overweight" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
