Mit dem Chatbot Lilli will McKinsey seinen Teams die Informationsbeschaffung erleichtern und so deutlich Zeit einsparen. Laut Forscher:innen ist die KI-Plattform aber nicht so sicher, wie sie sein sollte. Die Unternehmensberatung McKinsey hat im Juli 2023 eine interne KI-Plattform namens Lilli eingeführt. Nach eigenen Angaben nutzen inzwischen 72 Prozent der Mitarbeiter:innen den Chatbot, der monatlich über 500.000 Anfragen verarbeitet. Wie The Register ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n