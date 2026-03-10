VDAX im Chart-Check: Vola-Spikes als Chance!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Volatilitätsindex VDAX. Die aktuelle Wertentwicklung des DAX ist von hohen Schwankungsbreiten geprägt, die ein Potenzial für überdurchschnittliche Renditen auf Sicht von 12 Monaten bieten können. Jörg Scherer erklärt Ihnen die Chancen von erhöhten Volatilitäts-Spitzen am Markt und präsentiert einige aufschlussreiche Schlüsselmarken, die Sie für die kommenden Tage und Wochen kennen sollten. Welche Implikationen ein Anstieg des VDAX charttechnisch hat, erfahren Sie in diesem Video. Schalten Sie daher ein!



HSBC Daily Trading TV vom 10.03.2026: Vola-Spikes als Chance!









