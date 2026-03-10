© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoApple produziert inzwischen rund jedes vierte iPhone in Indien. Zölle auf China beschleunigen den Wandel - und Neu-Delhi lockt mit Subventionen.Apple baut seine iPhone-Fertigung in Indien deutlich aus und reduziert damit schrittweise die Abhängigkeit von China. Inzwischen stammt rund ein Viertel aller iPhones aus dem südasiatischen Land. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen laut Bloomberg. Im Jahr 2025 ließ Apple demnach rund 55 Millionen iPhones in Indien montieren. Ein Jahr zuvor waren es noch etwa 36 Millionen Geräte gewesen. Damit stieg die Produktion innerhalb eines Jahres um rund 53 Prozent. Insgesamt fertigt Apple weltweit jährlich etwa 220 bis 230 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
