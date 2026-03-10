Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio konnte im vergangenen Jahr seinen Absatz über seine drei Marken hinweg um 46,9 Prozent auf 326.028 Fahrzeuge steigern. Auch der Umsatz zog entsprechend an - und Nio konnte seinen Nettoverlust von 22,4 Milliarden Yuan auf 14,9 Milliarden Yuan (rund 1,85 Milliarden Euro) senken. Damit arbeitete Nio auch im Gesamtjahr 2025 noch hochdefizitär, wobei das Unternehmen zugleich betont, dass es auf Quartalsebene im vierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
