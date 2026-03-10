Die Mutter aller Kryptos enttäuschte nach dem Ausbruch vom 4. März sichtlich. Anstatt weiteres Momentum zu entwickeln, rutschten die Notierungen wieder unter die ursprünglich gebrochene Abwärtstrendlinie des symmetrischen Dreiecks. Augenscheinlich ein Fehlausbruch, und doch konnte während des heutigen Tages der erneute Ausbruch vollzogen werden. Die Marke von 70.000 US$ bleibt wichtig Auch wenn sich der Bitcoin aktuell von den Tageshochs wieder entfernt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de