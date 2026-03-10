Die Gläubiger der ABO Energy-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) haben auf einer Versammlung am 9. März 2026 den Sanierungskurs von ABO Energy mit großer Mehrheit unterstützt. Sämtliche Beschlüsse wurden mit über 99 % Zustimmung gefasst. An der zweiten Gläubigerversammlung beteiligten sich Anleger mit rund 38,7 Mio. Euro (48 %) der ausstehenden Schuldverschreibungen, somit wurde das notwendige Quorum (25 %) erfüllt. ABO Energy empfahl während der Versammlung, die Gegenanträge der SdK anzunehmen.
