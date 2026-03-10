Der Ölpreis sinkt - und der Dax steigt wieder über 24.000 Punkte. Auch Gold und der Bitcoin legen am Dienstag stark zu. Hat die Börse den Krieg am Golf schon wieder abgehakt? Montagabend geschah Historisches: Donald Trump sagte dem Fernsehsender CBS, der Krieg am Golf sei "so gut wie beendet", denn der Iran habe "keine Marine, keine Kommunikationsmittel und keine Luftwaffe mehr". Kurz darauf begann der Ölpreis zu fallen. Am Ende stand gegenüber den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE