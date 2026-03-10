WHOOP intensiviert sein Engagement für die weibliche Physiologie mit klinisch aussagekräftigen Labortests, prädiktiven Symptommodellen und ein neues Menstrual Cycle White Paper

WHOOP, das Human-Performance-Unternehmen, hat heute mehrere Initiativen und neue, klinisch gestützte Funktionen vorgestellt, darunter die kommende Einführung des Women's Health Specialized Blood Biomarker Panel des Unternehmens. Das auf dem im letzten Jahr eingeführten WHOOP Advanced Labs aufbauende Women's Health Specialized Blood Biomarker Panel fügt 11 klinisch validierte, frauenspezifische Blutbiomarker hinzu, die den Einblick in Bereiche erweitern, die bei herkömmlichen Gesundheitsuntersuchungen für Frauen häufig unzureichend gemessen oder falsch interpretiert werden. Außerdem hat WHOOP ein neues Update für Hormonal Symptom Insights and Predictions angekündigt, ebenso wie ein umfassendes Menstrual Cycle White Paper, in dem die wissenschaftlichen Grundlagen der Zyklusmodellierung ausführlich beschrieben sind.

Diese Initiativen verdeutlichen das Engagement des Unternehmens für die Förderung der Frauengesundheit in einem Bereich, der bislang nur unzureichend erforscht und in Daten, klinischen Standards und Performance-Wissenschaft unterrepräsentiert war. Der Anteil von Frauen unter den neuen WHOOP-Mitgliedern nimmt mit einem Wachstum von 150 gegenüber dem Vorjahr stetig zu, was eine steigende Nachfrage nach Gesundheitsinformationen in Bezug auf hormonelle Dynamik, Trainingsreaktionen und langfristige Gesundheitsergebnisse signalisiert. Zudem nutzen Frauen WHOOP AI im Vergleich zu männlichen Mitgliedern etwa 30 häufiger, was das starke Interesse an intelligenter, personalisierter Gesundheitsunterstützung für Frauen widerspiegelt.

"Im Gegensatz zu Lösungen, die sich auf isolierte Bedingungen oder einzelne Lebensphasen konzentrieren, sorgt WHOOP dank einer der weltweit größten Datenbanken zur weiblichen Physiologie für ein vernetztes Gesundheitserlebnis", so Alex Vannoni, Head of Healthcare Product bei WHOOP. "Wir helfen Frauen nicht nur bei der Aufzeichnung ihrer Zyklen, sondern unterstützen sie auch dabei, Veränderungen ihrer Physiologie im Laufe der Zeit zu verstehen und wir geben ihnen die Mittel an die Hand, darauf zu reagieren."

WHOOP Advanced Labs: Women's Health Specialized Panel

Die Baseline von Advanced Labs und das neue Women's Health Specialized Panel bieten einen fortschrittlichen, auf Frauen zugeschnittenen Testpfad, der Frauen in allen Lebensphasen unterstützt.

Das neue Panel, das kommenden Monat eingeführt wird, umfasst wichtige Biomarker, die tiefere Einblicke in die Zyklusregulation und hormonelle Veränderungen bieten, einschließlich Perimenopause, Schilddrüsenfunktion, Nährstoffversorgung und Resilienz des Knochenstoffwechsels. Die getesteten Biomarker sind: Anti-Müller-Hormon (AMH), Progesteron, Prolaktin und Schilddrüsenperoxidase-Antikörper (ThyroidPeroxidase Antibodies, TPOAb), freies T4, freies T3, Leptin, Vitamin B12 (Cobalamin), Folsäure, Magnesium und Phosphat (als Phosphor).

Durch die Verknüpfung von Labordaten mit kontinuierlich erfassten Wearable-Messwerten und KI-Modellen können Mitglieder von WHOOP erkennen, wie Biomarker mit Regenerationstrends, Belastbarkeit, Schlafeffizienz und Stressmustern im Zeitverlauf korrelieren, wodurch statische Laborergebnisse in dynamische Erkenntnisse umgewandelt werden.

Mitglieder werden die Möglichkeit haben, das Women's Health Specialized Panel über die WHOOP-App zu erwerben.

Hormonal Symptom Insights and Predictions

WHOOP erweitert außerdem sein Menstrual Cycle Insights and Pregnancy Insights-Angebot um eine neue Funktion: Hormonal Symptom Insights and Predictions. Mitglieder von WHOOP, die menstruieren, finden in der App nun ein personalisiertes Modell ihres Zyklus, das sich im Laufe der Zeit auf Basis ihrer individuellen physiologischen Daten und historischen Muster aktualisiert.

Innerhalb der WHOOP-App können Mitglieder nun auf wichtige Daten zu ihrem Zyklus zugreifen, anhand derer sie ihre täglichen Routinen, Fitnessprogramme und Regenerationsmaßnahmen gezielt anpassen und potenzielle Symptome vorhersehen können, anstatt diese lediglich zu dokumentieren. Dazu gehört der Zugriff auf:

Ein dynamisches Datumsfenster für die nächste Periode, das eine bessere Vorhersage des Menstruationszyklus ermöglicht

Erfasste Trends zu Zykluslänge, Periodenlänge und Schwankungen, um unregelmäßige Muster zu erkennen, bevor größere Probleme auftreten

Analysierte individuelle Symptommuster, anhand derer sich vorhersagen lässt, wann Symptome am wahrscheinlichsten auftreten

Im Rahmen der neuesten Cycle Insights-Updates wurde die Funktion nun in WHOOP Advanced Labs integriert. Dank dieser Integration kann WHOOP personalisierte Biomarker-Bereiche bereitstellen, die je nach Zyklusphase der Mitglieder als "optimal" "ausreichend" oder "außerhalb des Bereichs" kategorisiert werden. Wenn ein Mitglied eine Blutabnahme durchführt, legt WHOOP automatisch den entsprechenden Referenzbereich entsprechend der aufgezeichneten Zyklusphase zugrunde, wodurch sichergestellt wird, dass die Ergebnisse unter Berücksichtigung der Physiologie interpretiert werden. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die einzigartige Biologie von Frauen in jedes WHOOP-Produkt und jede WHOOP-Funktion integriert wird.

Menstrual Cycle White Paper

WHOOP hat außerdem ein umfassendes Menstrual Cycle White Paper veröffentlicht, in dem die Forschung, Methodik und Validierung hinter dem Modellierungsansatz von WHOOP erläutert werden. Das White Paper zeigt, wie ein kontinuierliches physiologisches Monitoring die Vorhersagegenauigkeit im Laufe der Zeit verbessert, wie das System variable Zyklen, die Perimenopause und hormonelle Verhütungsmittel berücksichtigt und wie sich die Vorhersagefenster basierend auf Variabilität dynamisch erweitern oder verkleinern.

Indem WHOOP kontinuierliche, langfristige Erkenntnisse über Zyklusmuster liefert, will das Unternehmen das Gesundheitsbewusstsein stärken und eine seit langem bestehende Datenlücke im Bereich der Frauengesundheit schließen.

"Die Leistungsstärke beruht nicht auf einem einzelnen Datenpunkt, sondern auf der Art und Weise, wie das System als Ganzes funktioniert", so Emily Capodillupo, Senior Vice President of Research, Algorithms, and Data bei WHOOP. "Frauen erleben ihre Physiologie nicht als isolierte Bereiche. Hormone haben Einfluss auf den Schlaf, der Schlaf wirkt sich auf die Regeneration aus, und die Regeneration beeinflusst die Trainingsreaktion. Durch die Modellierung dieser Interaktionen im Zeitverlauf anhand kontinuierlicher biometrischer Daten, Labordaten und Verhaltensdaten können wir Orientierungshilfen liefern, die das gesamte System widerspiegeln und nicht nur eine Momentaufnahme darstellen."

Mit Unterstützung des WHOOP Medical Advisory Board, zu dem unter anderem Dr. Robin Berzin und Dr. Hazel Wallace gehören, und in Zusammenarbeit mit Clue, einem Marktführer im Bereich Menstruations- und Reproduktionsgesundheit, wird WHOOP auch in Zukunft Innovationen im Bereich der Frauengesundheit vorantreiben und das Unternehmensziel verfolgen, weltweit eine Milliarde gesunde Lebensjahre zu mehr zu ermöglichen.

Das Women's Health Specialized Panel sowie zusätzliche Panels für Blutwerte werden ab April über WHOOP verfügbar sein. Links zu Bildmaterial finden Sie in unserem Digital Press Kit.

*Das Women's Health Specialized Panel wird bei der Markteinführung exklusiv in den USA verfügbar sein.

Über WHOOP:

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen hilft, ein gesünderes und längeres Leben zu führen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Mit einem leistungsstarken 24/7-Wearable mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung rund um Schlaf, Regeneration, Belastung, Fitness und langfristiges Wohlbefinden. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blood Pressure Insights und Advanced Labs-Blutbiomarker-Analysen. Peer-Review-Studien haben gezeigt, dass Mitglieder, die WHOOP täglich tragen, ihre wöchentliche Trainingszeit um über 90 Minuten erhöhen, pro Woche über zwei Stunden mehr Schlaf bekommen und ihre Herzfrequenzvariabilität um 10 verbessern.

Weltweit vertrauen Millionen von Mitgliedern, darunter Sportler, weltweit führende Persönlichkeiten, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, auf WHOOP, das zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden ist. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat über 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und unterstützt sechs Sprachen. Weitere Informationen erhalten Sie unter whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf Instagram, LinkedIn, X, Facebook und YouTube.

