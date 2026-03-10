Bisher waren die Spar- und Effizienzprogramme der VW-Konzernmarken meist nur isoliert betrachtet worden. Jetzt hat Volkswagen seine Pläne für Stellenstreichungen in Deutschland weiter konkretisiert - und kommt konzernweit auf 50.000 wegfallende Arbeitsplätze. Diese Zahl hat der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume in einem Brief an Aktionäre im Rahmen der Bekanntgabe der Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 genannt. Die Zahl umfasse alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
