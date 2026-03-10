Vaduz (ots) -Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni nahm, auf Einladung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, am 9. und 10. März 2026 am Treffen der deutschsprachigen Kulturministerinnen und Kulturminister in München teil. Das Treffen diente dem Austausch über aktuelle kulturpolitische Entwicklungen und gemeinsame Herausforderungen im deutschsprachigen Raum.Im Zentrum der Gespräche stand insbesondere die Frage, wie sich der rasante Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz auf Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft auswirkt. In einer Keynote zum Thema Künstliche Intelligenz wurden aktuelle Entwicklungen sowie mögliche Auswirkungen auf kulturelle Produktionsprozesse und kulturelle Institutionen beleuchtet.Neben dem fachlichen Austausch bot das Treffen Gelegenheit, kulturpolitische Perspektiven der deutschsprachigen Länder zu diskutieren und bestehende Kontakte zu vertiefen. Auf dem Programm standen unter anderem ein gemeinsamer Besuch der Pinakothek der Moderne sowie Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Technologie.Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch der Google-Zentrale im Münchner Entwicklungsgebiet Arnulf-Post. Dort erhielten die Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Cloud-Technologien und Künstliche Intelligenz sowie deren mögliche Anwendungen im Kulturbereich."Künstliche Intelligenz verändert bereits heute viele Bereiche unseres kulturellen Lebens, von der Produktion über die Vermittlung bis hin zur Archivierung von Kulturgütern", betonte Sabine Monauni. "Der Austausch im deutschsprachigen Raum ist wichtig, um diese Entwicklungen gemeinsam zu reflektieren und kulturpolitisch verantwortungsvoll zu begleiten."Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39Thomas.Bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938879