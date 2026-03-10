© Foto: Taidgh Barron/ZUMA Press Wire/dpaDie Kombination aus explodierenden Ölpreisen und der Zinsstärke des US-Dollars setzt den Yen massiv unter Druck. Marktteilnehmer starren gebannt auf die Interventionsmarke von 160.Der japanische Yen hat am Dienstag seinen Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar mit neuer Dynamik aufgenommen. Nachdem eine kurze Verschnaufpause am Montag Hoffnung auf eine Stabilisierung keimen ließ, kletterte der Greenback erneut um 0,2 Prozent auf bis zu 157,96 Yen. Damit nähert sich die Währung gefährlich nahe dem 52-Wochen-Tief von 159,45 Yen, das erst kürzlich markiert wurde. Zum Euro befindet sich die Währung seit sechs Jahren in einem kontinuierlichen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum etwa 57 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
