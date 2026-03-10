Vaduz (ots) -Die schönsten Bücher des Jahres 2025 stehen fest: Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Regierungsgebäude in Vaduz wurden am Dienstag, 10. März 2026, die prämierten Publikationen gewürdigt. In Vertretung von Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni überreichte Patrik Birrer, Leiter Amt für Kultur, die Urkunden. In seinen Grussworten betonte er die hohe gestalterische Qualität der eingereichten Werke und unterstrich, dass die Buchkultur in Liechtenstein lebendig, eigenständig und zugleich offen für internationale Impulse ist.Die Veranstaltung brachte Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber, Verlage, Gestaltende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kulturszene zusammen. Insgesamt wurden 22 Bücher für den Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025" eingereicht. Zwei Bücher überzeugten die Fachjury besonders und erhielten das Prädikat "Ausgezeichnet". Diese Werke nehmen automatisch am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" teil und werden auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt präsentiert. Drei Bücher erhielten das Prädikat "Lobende Anerkennungen".Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 sind:"Ausgezeichnet 2025"Eleanor Antin Works (1965 - 2017)herausgegeben vom MUDAM Luxemburg, Kunstmuseum Liechtenstein und MOCAK KrakauGestaltung: Émilie Ferrat und Julie Héneault (Espace Ness, Paris)Verlag: Hatje Cantz Verlag GmbH, BerlinDruck: Grafiche Veneziane, VenedigBindung: Grafiche Veneziane, VenedigHot - Ein Spiel mit dem Feuervon Adam Vogt (LI), Johanna Gschwend (CH), Julia Trachsel (CH), Simone Olivadoti (LI) und Tabea Steiner (CH)Gestaltung: Eva Wolf und Basil Linder, BernVerlag: edition clandestin, BielDruck: LaBuonaStampa, PregassonaBindung: LaBuonaStampa, Pregassona"Lobende Anerkennungen"8 ½ Stunden sind kein Tag - Über die Arbeit und wie sie unser Leben bestimmtherausgegeben von David-Johannes Buj Reitze, SchaanGestaltung: Studio Annett Höland, SchaanVerlag: edition danke, bitte, tschüss., SchaanDruck: BVD Druck+Verlag AG, SchaanBindung: Bubu AG, MönchaltorfAUF DER STRASSEherausgegeben von Christiane Meyer-Stoll, Kunstmuseum Liechtenstein, VaduzGestaltung: Studio Annett Höland, SchaanVerlag: Kunstmuseum Liechtenstein, VaduzDruck: BVD Druck+Verlag AG, SchaanBindung: BVD Druck+Verlag AG, SchaanLiechtensteins traditionelle Kulturpflanzen - Von Spitzeler bis Thereselevon Eva Körbitzherausgegeben von Hortus - Verein zur Erhaltung der alten Kultursorten im Fürstentum LiechtensteinGestaltung: Hocus & Pocus AG, BalzersVerlag: Edition Hoi Liechtenstein, VaduzDruck: BVD Druck+Verlag AG, SchaanBindung: Bubu AG, MönchaltorfPressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938881