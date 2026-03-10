© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIJapan will seine Halbleiterverkäufe bis 2040 verfünffachen. Die Regierung setzt auf massive Investitionen, um im globalen KI-Boom wieder aufzuschließen.Die Regierung von Sanae Takaichi hat ein ehrgeiziges Ziel für Japans Halbleiterindustrie formuliert, wie Reuters berichtet. Tokio will die jährlichen Umsätze mit im Inland produzierten Chips bis zum Jahr 2040 auf 40 Billionen Yen (217,88 Milliarden Euro) steigern. Derzeit liegt das Volumen bei etwa 8 Billionen Yen. Damit plant Japan eine Verfünffachung der heimischen Chipverkäufe. Das neue Ziel erweitert eine bereits bestehende Vorgabe der Regierung. Diese sieht vor, die jährlichen Umsätze bis 2030 auf 15 Billionen Yen zu erhöhen. Halbleiter …Den vollständigen Artikel lesen
