Unternehmen gibt Eröffnung einer Niederlassung in Großbritannien und sofortige Verfügbarkeit in EMEA bekannt

NORWALK, Connecticut, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slide, die moderne, sicherheitsorientierte Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)-Plattform, die exklusiv für Managed Service Provider (MSPs) entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass sie 70 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von General Catalyst und unter Beteiligung von Base10, Outsiders Fund, futurepresent, Vine Ventures, Glynn Capital Management, Benchstrength, Top Down Ventures und Connecticut Innovations aufgebracht hat.

"Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Slide dar", erklärte Michael Fass, Mitbegründer und CEO von Slide. "In unserem ersten Jahr haben MSPs deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine moderne, sichere und leistungsstarke BCDR-Plattform von einem Partner wünschen, der sich ausschließlich auf ihren Erfolg konzentriert. Diese Finanzierung gewährleistet, dass wir unabhängig, produktorientiert und widerstandsfähig bleiben und gleichzeitig weiterhin in Innovationen und in die Menschen investieren können, die dies ermöglichen."

Neben der Finanzierung eröffnet Slide eine Niederlassung in Großbritannien und richtet ein spezielles Rechenzentrum in Deutschland ein, um die Partner in der EMEA-Region zu unterstützen.

Ein transformatives erstes Jahr

Slide wurde von Grund auf neu entwickelt, frei von technischen Altlasten, mit Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit und vor allem exklusiv für MSPs. Die Reaktion des Marktes bestätigte, was das Unternehmen bereits wusste: Es gab eine große Lücke im MSP-BCDR-Markt. Die zunehmende Dynamik von Slide in den letzten zwölf Monaten verdeutlicht, wie real diese Lücke tatsächlich war.

"Im ersten Jahr von Slide ging es darum, den Vertriebskanal daran zu erinnern, wie Innovation aussieht. Neueinsteiger im Bereich BCDR sind äußerst selten. Die Ergebnisse und Investitionen zeigen, dass der Kanal die harte Arbeit und die MSP-Ausrichtung dieses Teams anerkennt. Diese Finanzierungsrunde verschafft Slide die erforderlichen Ressourcen, um das Produktangebot und die geografische Reichweite des Unternehmens zu erweitern. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Schritte", sagte Austin McChord, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender.

Auf lange Sicht ausgerichtet

Die von General Catalyst angeführte Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 70 Millionen US-Dollar positioniert Slide wie folgt:

Förderung der globalen Expansion, einschließlich Infrastruktur, Support und Markteinführungsteams in EMEA und darüber hinaus

Beschleunigung der Entwicklung und Bereitstellung wichtiger Funktionen auf der gesamten BCDR-Kernplattform

Investition in Talente, um neue, moderne Backup-Produkte zu entwickeln, die speziell für MSPs konzipiert sind

Erweiterung des offenen Ökosystems durch eine tiefere Integration mit modernen MSP-Tools

"Wir sind der Ansicht, dass die nachhaltigsten Unternehmen auf tiefem Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Kunden und der Bereitschaft beruhen, sich mit etablierten Marktteilnehmern auseinanderzusetzen. Slide erfüllt genau diese Funktion. Michael, Austin und das Team verfügen über ein grundlegendes Verständnis der MSP-Community und gestalten eine wichtige Kategorie mit moderner Architektur und langfristiger Überzeugung neu. Wir sind sehr stolz darauf, mit Slide zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen weltweit expandiert und sich täglich das Vertrauen von MSPs erarbeitet", sagte Mark Crane, Partner bei General Catalyst.

Expansion in Großbritannien und EMEA

Heute gab Slide außerdem die Eröffnung seiner Niederlassung in Großbritannien bekannt, wo ein lokales Team bereitsteht, um MSPs in der gesamten EMEA-Region umgehend zu beliefern, zu betreuen und zu unterstützen. Um die Datenhoheit und die Compliance-Anforderungen weiter zu unterstützen, eröffnet Slide sein erstes regionales Rechenzentrum in Deutschland.

"Wir haben die Entwicklung von Slide im letzten Jahr aufmerksam verfolgt und waren sehr erfreut, dass endlich eine moderne BCDR-Plattform in Großbritannien eingeführt wurde", erklärte Derrick Ross, Director von Hampshire Business Computers Ltd. "Für MSPs hier ist der Zugang zur leistungsstarken Architektur, dem sicherheitsorientierten Design und dem partnerorientierten Ansatz von Slide in Kombination mit lokalem Support und regionalen Rechenzentren ein entscheidender Faktor. Es ist erfreulich zu beobachten, dass ein Anbieter der MSP-Community wirklich Gehör schenkt und Innovationen ohne Altlasten und langfristige Verträge bereitstellt. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden Slide anbieten zu können und gemeinsam mit einem Unternehmen zu wachsen, das sich eindeutig langfristig für diesen Vertriebskanal engagiert."

Über Slide

Slide ist ein modernes, auf Sicherheit ausgerichtetes Unternehmen für Business Continuity und Disaster Recovery (BCDR), das ausschließlich für Managed Service Provider (MSPs) entwickelt wurde. Slide wurde von Austin McChord (Gründer und ehemaliger CEO von Datto) und Michael Fass (ehemaliger General Counsel und Chief People Officer von Datto) gegründet und bietet eine leistungsstarke Backup-Plattform der nächsten Generation, die speziell für die hybriden Umgebungen von heute entwickelt wurde.

Mit einer erstklassigen NVMe-Infrastruktur, standardmäßiger nativer Verschlüsselung, einem offenen API-Ökosystem und direktem technischen Support vereint Slide Geschwindigkeit, Sicherheit, Einfachheit und Partnerschaft - ohne restriktive Verträge oder technische Altlasten.

Slide hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut, und ist in Nordamerika und EMEA tätig. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Base10 und Outsiders Fund unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter slide.tech.

Medienkontakt:

Christopher Joseph (CJ) Arlotta

CJ Media Solutions, LLC für Slide

cj@cjmediasolutionsllc.com