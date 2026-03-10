Am Dienstagabend stehen die Öl-Preise wieder stärker unter Druck. Der Grund für die Entspannung bei den Preisen sind Neuigkeiten vom US-amerikanischen Energieminister Christ Wright, die der Politiker auf der Plattform X (vormals Twitter) mitgeteilt hat. Demnach gibt es wichtige Neuigkeiten aus dem Nahen Osten.Wie Wright mitteilt, habe die US-Marine erfolgreich einen Öltanker durch die Straße von Hormus eskortiert. Der Preis für Brent-Öl zu Lieferung im Mai sank zuletzt auf 82 US-Dollar je Barrel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
