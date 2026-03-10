© Foto: Andrew Harnik/AP/dpaEin massiver Ölpreisschock und eine hartnäckige Inflation bringen die US-Notenbank in Bedrängnis. Vor diesem Hintergrund rückt die erhoffte Zinssenkung in weite Ferne.Innerhalb weniger Tage hat sich das wirtschaftliche Narrativ in den USA radikal gewandelt. Noch vor einer Woche rechneten Marktteilnehmer fest mit einer geldpolitischen Lockerung im Frühsommer. Doch der Konflikt mit dem Iran hat die Kalkulationen der Federal Reserve (Fed) "zerfetzt". Der Ölpreis als "Steuererhöhung" für Konsumenten Obwohl der Preis für die US-Sorte WTI nach einem rasanten Anstieg auf fast 116 US-Dollar am Dienstag wieder auf aktuell etwa 83,20 US-Dollar nachgegeben hat, bleibt die Bilanz der vergangenen vier …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE