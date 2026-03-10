SYDNEY, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter im Online-Handel mit CFDs und Devisen (FX), hat zwei neue Meilensteine seines Kapitalallokationsprogramms Axi Select bekannt gegeben. Ein Trader in der Acceleration-Stufe erzielte eine monatliche Auszahlung von 200.000 US-Dollar. Zudem erreichten sieben weitere Trader den Pro-M-Status, die höchste Stufe des Programms, und erhalten damit jeweils 1 Million US-Dollar Handelskapital.

Nach Angaben des Brokers erzielte im Januar ein in Asien ansässiger Trader eine Auszahlung von 200.000 US-Dollar - die bislang höchste im Rahmen von Axi Select - aus einem Startkapital von 2.000 US-Dollar. Darüber hinaus teilte Axi mit, dass sieben weitere Trader die höchste Programmstufe Pro M erreicht und jeweils 1 Million US-Dollar Kapital erhalten haben.

Greg Rubin, Head of Axi Select, erklärte: "Genau dafür wurde Axi Select entwickelt - talentierten Tradern einen klaren Weg zum Erfolg zu eröffnen, auf dem sie auf Basis ihrer Fähigkeiten, Disziplin und Performance vorankommen und Zugang zu immer größerem Handelskapital erhalten. Dass sieben weitere Trader den Pro-M-Status erreicht und sich jeweils 1 Million US-Dollar gesichert haben, zeigt, dass unser Modell langfristiges Wachstum für Trader unterstützt."

Im Kern wurde Axi Select entwickelt, um talentierten Tradern einen klaren Entwicklungspfad zu bieten - mit leistungsbasierter, stufenweiser Weiterentwicklung und Zugang zu Handelskapital. Die jüngsten Meilensteine unterstreichen die anhaltende Dynamik von Axi Select. Das Programm zählt inzwischen mehr als 49.000 Trader, von denen 16 die höchste Stufe des Programms erreicht haben.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.