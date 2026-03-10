EQS-News: Montero Mining and Exploration Ltd. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 10. März 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTC Pink: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der umfangreichen Datenerfassung und des detaillierten Erkundungsprogramms im Rahmen seines Potrero-Goldprojekts im chilenischen Maricunga-Gürtel, einem bekannten Goldabbaugebiet im Norden Chiles, bekannt zu geben. Im Rahmen des Programms wurden fortschrittliche Datenanalysen und Modellierungstools, darunter auch Machine-Learning-Techniken, eingesetzt, die das Unternehmen bei der laufenden Auswertung unterstützten. Das Potrero-Projekt befindet sich etwa 50 km südöstlich von El Salvador und etwa 20 km nördlich der Gold-Silber-Mine La Coipa von Kinross in einem bekannten Abbaugebiet, in dem sich auch die Mine Lobo von Kinross, die Goldmine Salares Norte von Gold Fields und das Goldprojekt Fenix von Rio2 befinden (siehe Abbildung 1). Das Projekt umfasst ein zusammenhängendes Paket von Bergbaukonzessionen, das die bisher identifizierten hydrothermalen Alterationsflächen und strukturellen Korridore abdeckt. Eine Konzessionskarte mit vereinfachter Geologie ist in Abbildung 2 dargestellt. Abbildung 1: Regionale Lagekarte des Potrero-Projekts, Maricunga-Gürtel, Chile. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11789/288014_montero_image1.jpg Abbildung 2: Grenze der Konzession des Potrero-Projekts und vereinfachte geologische Karte. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/11789/288014_montero_image2.jpg *Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven der angrenzenden Liegenschaften, die in Abbildung 1 dargestellt sind, unter anderem für Salares Norte, Fenix Gold, La Coipa und Lobo-Marte, werden aus öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen abgeleitet, die von den jeweiligen Eigentümern in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapierbestimmungen erstellt wurden, wie: 1Gold Fields Limited, Technischer Bericht Salares Norte (Bewertungsstichtag 31. Dezember 2024); 2Rio2 Limited, Technischer Bericht zur Machbarkeitsstudie NI 43-101 für das Fenix Gold Projekt (Bewertungsstichtag 16. Oktober 2023); und 3Kinross Gold Corporation, Erklärung zu den Mineralreserven und -ressourcen der Minen La Coipa und Lobo-Marte, Stand 31. Dezember 2024, erstellt in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards. Diese Informationen sind nicht unbedingt aussagekräftig hinsichtlich einer Mineralisierung des Potrero-Projekts des Unternehmens. Erkundungsprogramm Das Programm war darauf ausgelegt, mehr über die geologischen und strukturellen Gegebenheiten des hydrothermalen Systems zu erfahren und sein Potenzial für die Mineralisierung in der Tiefe zu bewerten. Es umfasste Folgendes: Zusammenstellung und Digitalisierung verfügbarer historischer Erkundungsdaten

ASTER- und Sentinel-2-Bildanalyse zur Kartierung von Ton und Eisenoxid

Detaillierte geologische Kartierung im Maßstab 1:10.000

Hochauflösende geochemische Oberflächenbeprobung, einschließlich Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-MS-Analysemethoden

Aufbereitung und Auswertung von etwa 189 Linienkilometern historischer geomagnetischer Untersuchungsdaten, die ursprünglich im Jahr 2012 von Minera Hochschild Chile erworben wurden (100 m Linienabstand)

Durchführung von etwa 28 Linienkilometern induzierter Polarisations- ("IP") und Resistivitätsmessungen über sieben Linien. Das Ziel des Programms war es, mehr über die geologischen und strukturellen Gegebenheiten des hydrothermalen Systems von Potrero zu erfahren und sein Potenzial für die Goldmineralisierung in der Tiefe zu bewerten. Dr. Tony Harwood, Präsident und CEO, kommentierte: "Der Abschluss dieses integrierten Programms stellt einen wichtigen Schritt nach vorn für unser Verständnis von Potrero dar. Anstatt uns auf einzelne Anomalien zu konzentrieren, verfolgen wir einen systematischen Ansatz, der detaillierte Feldarbeit mit KI-gestützter Modellierung und modernen Visualisierungstools kombiniert, um so Bereiche für weitere Analysen zu identifizieren und Prioritäten zu setzen. Diese Arbeit ist noch im Gange und wird die nächste Phase der Erkundung bestimmen und zur Definition von Bohrzielen führen, wenn der technische Bewertungsprozess des Unternehmens abgeschlossen ist." Vorausgehende Erkundungen und Bohrabschnitte Zu den vorausgehenden Erkundungsarbeiten in Potrero gehörten geologische Kartierungen, Oberflächenbeprobungen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrprogramme, die im Lauf der letzten zehn Jahre von mehreren Explorationsunternehmen vorgenommen wurden. Eines der ersten öffentlich dokumentierten Erkundungsprogramme wurde von Verde Resources Inc. durchgeführt, das Potrero als Porphyr-Gold-Erkundungsprojekt im chilenischen Maricunga-Gürtel identifizierte. Verde hat sich eigenen Angaben zufolge 2011 eine Option auf die Liegenschaft gesichert und ein Erkundungsprogramm durchgeführt. Mit einem Reverse-Circulation-Bohrprogramm ("RC") wurden Teile des hydrothermalen Systems untersucht und die Goldmineralisierung in Verbindung mit verkieselten Stockwerk-Zonen durchteuft. Die gemeldeten Bohrabschnitte umfassten 126 Meter mit einem Gehalt von 0,44 g/t Au, einschließlich 12 Metern mit einem Gehalt von 0,51 g/t Au und 4 Metern mit einem Gehalt von 0,40 g/t Au. Programme zur Oberflächenbeprobung ergaben ebenfalls Schürfproben mit bis zu 7 g/t Au. Im Rahmen des Erkundungsprogramms von Verde wurden Quarz-Limonit- und Quarz-Magnetit-Stockwerk-Adern in andesitischem Vulkangestein identifiziert, die als die oberen Ebenen eines Porphyr-Goldsystems interpretiert wurden (Verde Resources, 2011). In der Folge erregte das Projekt die Aufmerksamkeit von Hochschild Mining, das Erkundungsarbeiten in dem Gebiet durchführte. Hochschilds Produktionsbericht für das erste Quartal 2013 erwähnt das "Potrero Company Maker Projekt in Chile" und vermerkt, dass die Bohrungen im Januar 2013 begonnen haben und dass im Laufe des Quartals insgesamt 2.763 Meter an Diamantbohrungen vorgenommen wurden. Der Bericht verwies auf vorhandene Goldanomalien im Rahmen des Bohrprogramms. Bei früheren Bohrprogrammen in Potrero wurde in erster Linie die Oberflächenexpression der verkieselten Stockwerk- und drusenreichen Silica-Mineralisierung untersucht, wobei die Bohrlöcher eine Tiefe von etwa 200 bis 300 Metern erreichten. Bei diesen Programmen wurde eine Goldmineralisierung in Verbindung mit Quarz-Limonit- und Quarz-Magnetit-Adern durchteuft, die als oberflächennahe Ausdehnungen eines größeren hydrothermalen Systems interpretiert wurden. Die gemeldeten Durchteufungen stellen Bohrlochlängen dar; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt. Kragenpositionen, Bohrlochorientierungen, Probenabstände, Analysemethoden und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren wurden vom Unternehmen nicht unabhängig verifiziert. Die historischen Informationen wurden noch nicht ausreichend durch eine Qualifizierte Person verifiziert, und das Unternehmen behandelt die historischen Ergebnisse nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Diese Informationen dienen ausschließlich als Hinweis auf das Erkundungspotenzial der Liegenschaft. Geologie-, Struktur- und Alterationskartierung Detaillierte geologische Kartierungen bestätigen, dass das Potrero-Projekt ein hydrothermales System beherbergt, das sich in einer subvulkanischen magmatischen Umgebung entwickelt hat, die von andesitischen Domen und hydrothermalen Brekzien dominiert wird. Im zentralen Teil des Projektgebiets weisen die Aufschlüsse polydirektionale Stockwerk-Adern auf, die aus Quarz-Limonit- und gebänderten Quarz-Magnetit-Adern bestehen, die sich in andesitischem Wirtsgestein entwickelt haben. Ähnliche Aderanordnungen und Stockwerkstypen wurden in den Porphyr-Goldsystemen des Maricunga-Gürtels dokumentiert, wo magnetithaltige Quarzadern und Quarz-Limonit-Stockwerke in vulkanischem und subvulkanischem Wirtsgestein über porphyrischen Intrusionen vorkommen (Sillitoe, 2000; Muntean & Einaudi, 2001; Vila & Sillitoe, 1991). Der Kern der Stockwerk-Zone definiert einen Korridor, der durch eine hohe Aderdichte von etwa 6-7 Adern pro Meter gekennzeichnet ist und von einem breiteren Kranz schwächerer Stockwerk-Adern umgeben ist. Dieses Zonenmuster entspricht den Stockwerk-Intensitätsschwankungen, die in porphyrartigen hydrothermalen Intrusionssystemen festzustellen sind (Guilbert & Park, 1986; Sillitoe, 2010). In Teilen des Projektgebiets ist auch eine fortgeschrittene argillische Alteration festzustellen. Die integrierten geologischen und geophysikalischen Datensätze haben mehrere Bereiche aufgezeigt, die einer weiteren Bewertung bedürfen. Diese Bereiche sind aktuell noch konzeptionell und erfordern eine weitere Analyse vor der Bohrungsplanung. Bisher wurden im Potrero-Projekt keine Mineralressourcen oder -reserven definiert. Geophysikalische Programme Zu den geophysikalischen Datensätzen, die in das Erkundungsprogramm für das Potrero-Projekt aufgenommen wurden, gehören historische Geomagnetikdaten sowie eine vor kurzem abgeschlossene induzierte Polarisations- ("IP") und Resistivitätsmessung. Die Geomagnetikdaten mit einer Gesamtlänge von etwa 189 Linienkilometern wurden ursprünglich von Minera Hochschild Chile ("MHC") im Jahr 2012 gewonnen. Der Rohdatensatz mit den Magnetikdaten wurde dem Unternehmen später von MHC zur Verfügung gestellt und mit modernen Verarbeitungstechniken zur Integration in die aktuellen Erkundungsdatensätze aufbereitet. Die Magnetikdaten wurden zwecks Generierung der magnetischen Gesamtintensität und abgeleiteter Karten zur Unterstützung der geologischen Auswertung und der Integration in andere Erkundungsdaten verarbeitet. Darüber hinaus wurde im Dezember 2025 und Januar 2026 eine Pol-Dipol-IP- und Resistivitätsmessung über insgesamt etwa 28 Linienkilometer auf sieben Linien durchgeführt. Bei der IP-Messung wurden Aufladbarkeits- und Resistivitätsmessungen durchgeführt, um die geophysikalischen Reaktionen des Untergrunds in ausgewählten Bereichen des Projekts zu untersuchen. Die Untersuchungen wurden mit einer Pol-Dipol-Anordnung mit einem Dipolabstand von 200 Metern durchgeführt. Die geophysikalischen Datensätze werden derzeit zusammen mit geologischen Kartierungen und historischen Erkundungsdaten im Rahmen der laufenden Auswertung durch das Unternehmen zusammengestellt und ausgewertet. Diese Datensätze werden im Rahmen der laufenden Auswertung durch das Unternehmen in geologische und geochemische Informationen integriert. Geochemische Programme und weitergehende unabhängige Analysen Die hochauflösende gesteinsgeochemische Probenahme wurde im zentralen Projektgebiet unter Verwendung der Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-MS-Analysemethoden abgeschlossen. Der geochemische Datensatz wird derzeit zusammengestellt, validiert und für die Integration in das sich weiterentwickelnde geologische Modell des Unternehmens vorbereitet. Darüber hinaus wurde eine unabhängige geochemische Vektoranalytik bei Fathom Geophysics (einem unabhängigen geophysikalischen und geochemischen Beratungsunternehmen) in Auftrag gegeben. Diese Arbeit ist noch im Gange und die endgültig interpretierten Ergebnisse liegen noch nicht vor. Nach Abschluss wird die Fathom-Analyse in den umfassenderen Multi-Datensatz-Integrations- und dreidimensionalen Modellierungsprozess des Unternehmens integriert. Datenintegration und KI-gestützte Analyse Das Unternehmen ist derzeit dabei, alle verfügbaren geologischen, geophysikalischen und historischen Erkundungsdatensätze aus dem Potrero-Projekt zusammenzustellen und zu integrieren. Diese Arbeit umfasst die Integration von geologischen Kartierungen, historischen Bohrergebnissen, aufbereiteten Geomagnetikdaten und den kürzlich abgeschlossenen IP- und Resistivitätsmessungen. Die Datensätze gehen in die laufende geologische Auswertung und in die dreidimensionalen Visualisierungsmodelle des Unternehmens ein, um die laufende technische Bewertung des Projekts zu unterstützen. Der Auswertungsprozess ist noch nicht abgeschlossen und wird weiter verfeinert, sobald weitere Analysen und technische Überprüfungen abgeschlossen sind. Nächste Schritte Fortgesetzte Integration geologischer, geochemischer und geophysikalischer Datensätze

Verfeinerung der dreidimensionalen Geologie-, Struktur- und Altrationsmodelle

Laufende KI- und Machine-Learning-Analyse zur Priorisierung von nachzuverfolgenden Bereichen

Abschluss der technischen Bewertung vor jeder Entscheidung zu potenziellen Bohrversuchen Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss des laufenden technischen Bewertungsprozesses detailliertere technische Berichte über die geologischen, geophysikalischen und geochemischen Programme im Rahmen des Potrero-Projekts sowie die Ergebnisse seiner KI-gestützten Analyse und geologischen Modellierung und potenzielle Bohrziele bekannt zu geben. Qualifizierte Person Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Marcial Vergara, B.Sc., und Herrn Mike Evans, M.Sc. Pr. Sci. Nat., geprüft und genehmigt. Beide sind qualifizierte Personen gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, und beratende Geologen für das Unternehmen. Über Montero Montero Mining and Exploration Ltd. ist ein kanadisches Erkundungsunternehmen, das sich auf die Erkundung von Gold und Kupfer in Chile konzentriert. Montero hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Molybdän-Projekt Avispa im paläozänen Porphyr-Cu-Mo-Gürtel im Norden Chiles sowie eine Option zum Erwerb der Goldprojekte Elvira und Potrero im Goldgürtel Maricunga. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Erkundungsphase. Der Vorstand und das Management des Unternehmens haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten. Montero ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MON notiert und verfügt über 8.353.833 Stammaktien und 835.383 ausstehende Aktienoptionen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Montero Mining and Exploration Ltd.

Dr. Tony Harwood, President und Chief Executive Officer

E-Mail: ir@monteromining.com

Tel: +1 604 428 7050

www.monteromining.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. WARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich: der Integration und Interpretation geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten; der Anwendung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; der Identifizierung, Bewertung oder Priorisierung von Gebieten für weitere Exploration; des Potenzials für Mineralisierung; und des Zeitplans oder des Umfangs zukünftiger Erkundungsaktivitäten, einschließlich möglicher Bohrungen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "plant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt", bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden". Diese Informationen basieren auf den Montero derzeit vorliegenden Informationen und den Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -entwicklungsaktivitäten; Unsicherheiten bei der Interpretation geologischer und geophysikalischer Daten; den spekulativen Charakter der Mineralerkundung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Marktbedingungen; regulatorische Genehmigungen und Genehmigungsrisiken; Verfügbarkeit von Finanzierung; betriebliche und technische Risiken; sowie andere Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei SEDAR+ eingereicht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Leser und Leserinnen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Montero verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/288014 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/288014

