Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, meldet heute die Markteinführung seiner Single-Board-Computer (SBCs) der Serie Quectel Pi, die für ein breites Spektrum von industriellen Anwendungsfällen konzipiert sind. Das Portfolio umfasst aktuell drei kompakte Entwicklungsplattformen, bestehend aus den Quectel-Pi-Boards M1, L1 und H1, die für niedrige Leistungsaufnahme, Kosteneffizienz und Full-Stack-Softwareunterstützung ausgelegt wurden. Sie wurden unter dem Aspekt entwickelt, das Prototyping und die Produktentwicklung zu beschleunigen, und eignen sich bestens für Embedded-Anwendungen, IoT-Lösungen, Robotik-Projekte sowie Edge-Computing-Einsätze.

"Wir freuen uns über die Markteinführung der erschwinglichen und vielseitig verwendbaren Open-Source-SBCs der Serie Quectel Pi, die Entwickler von realen IoT-Projekten in Bereichen wie Hausautomation, Robotik, Sensoren und Edge-Computing beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen", sagt Zjelko Maric, Product Development Manager, EMEA, Quectel Wireless Solutions. "Dabei ist hervorzuheben, dass diese Boards für industrielle Anwendungsfälle und nicht nur für den Ausbildungssektor vorgesehen sind. Wir freuen uns darauf, die Entwickler-Community auf allen Ebenen mit diesen leistungsfähigen neuen Quectel-Pi-Boards zu unterstützen."

SBCs sind vollständige Computer, die auf einer einzigen Platine (Printed Circuit Board, PCB) untergebracht sind und die Zentraleinheit (CPU), den Grafikprozessor (GPU), das Speichersystem sowie Ein- und Ausgangsleitungen (I/O-Ports) beinhalten. Ihre Vielseitigkeit wird gewährleistet durch Konnektivitätsoptionen per WLAN, Bluetooth, LTE und Ethernet sowie allgemein verwendbare Ein- und Ausgangspins zur Unterstützung von I2C-, SPI- und UART-Schnittstellen. Neben leistungsstarken CPU- und GPU-Funktionalitäten erschließt die Unterstützung von LTE durch die Quectel-Pi-Boards M1 und L1 diesem Marktsektor neue Konnektivitätsoptionen, und das Quectel-Pi-Board H1 ermöglicht dem Kreis der Entwickler, zu dem unter anderem industrielle und kommerzielle Entwickler, aber auch Lehrkräfte und Studenten, Prosumer und Heimanwender, Tech-Enthusiasten und -Entwickler sowie Bastler und Hersteller gehören, die Nutzung der Leistungsfähigkeit des Edge-Computings.

Das Quectel-Pi-Board H1 mit den Abmessungen 68,70 mm x 108,94 mm x 23,00 mm basiert auf dem Qualcomm-Prozessor QCS6490, bietet neben zahlreichen Schnittstellen einen 8 GB großen LPDDR4x- und einen 128 GB großen UFS-Speicher, ist mit einer GPU vom Typ Adreno 643 ausgestattet und verfügt über Optionen zur Auswahl aus den Betriebssystemen Linux, Debian oder Ubuntu. Darüber hinaus unterstützt der SBC auch WLAN-Betrieb auf 2,4 GHz und 5 GHz, Bluetooth 5.0 und Gigabit-Ethernet-Konnektivität.

Ebenfalls zur Produktreihe gehören die Quectel-Pi-Boards M1 und L1, die den Anwendern eine Konnektivität gemäß LTE Cat 4 bieten. Das Pi-Produkt M1 basiert auf dem Qualcomm-Prozessor SM6115 und hat die Abmessungen 56 mm x 85 mm x 23 mm. Durch eine Vielzahl von Schnittstellen ist dieses Board hochgradig kompatibel mit dem Raspberry Pi und somit den Anforderungen von dessen Entwickler-Community. Dieser SBC bietet außerdem den WLAN-Standard Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 und Gigabit Ethernet sowie LTE Cat 4 und die Option der GNSS-Konnektivität. Das Quectel-Pi-Board M1 bietet außerdem 4 GB LPDDR4x- und 64 GB eMMC-Speicher und die Option zur Auswahl aus den Betriebssystemen Linux, Android oder Ubuntu.

Das Quectel-Pi-Board L1 ist mit einem 64-Bit-ARM-Quad-Core-Prozessor vom Typ Qualcomm QCM2290 ausgestattet, ferner mit einer Vielzahl von Schnittstellen, einer 64-Bit-GPU vom Typ Adreno 702 GPU sowie einem 2 GB großen LPDDR4X*- und einem 32 GB großen eMMC-Speicher. Mit den Abmessungen 56 mm x 85 mm x 21,66 mm bietet dieser SBC einfache Kompatibilität mit dem Raspberry Pi und verfügt über zwei SIM-Schnittstellen. Das Quectel-Pi-Board L1 ist vernetzbar über LTE Cat 4, WLAN auf 2,4 GHz und 5 GHz oder Bluetooth 5.0 und bietet die Option der GNSS-Konnektivität. Das M1- und das L1-Board sind so konzipiert, dass sie nahtlos in vorhandene Entwicklungsboard-Ökosysteme integriert werden können, was eine unkomplizierte Übernahme und Kompatibilität mit weit verbreiteten Hardwareplattformen ermöglicht.

