Ein Alibaba-Forschungsteam ist eigenen Angaben nach von dem Verhalten seines KI-Agenten überrascht worden. Dieser soll ohne entsprechende Anweisungen mit dem Krypto-Mining begonnen und eine Tunnelverbindung ins Internet aufgebaut haben. 2026 könnte das Jahr der (teil-)autonomen KI-Agenten werden - wenn die Anbieter die Probleme in puncto Fehlentscheidungen und Sicherheitslücken besser in den Griff bekommen. Aktuell schaffen es offenbar nicht einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n